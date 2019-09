Matečná: SR sa na ruskom trhu vie presadiť inovatívnymi potravinami

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS). Foto: FOTO TASR – Jaroslav Novák Foto: FOTO TASR – Jaroslav Novák

Moskva 27. septembra (TASR) – Konkurencia na ruskom trhu v oblasti potravín je obrovská a Slovensko sa na ňom nevie presadiť objemom. Môže však uspieť s inovatívnymi, kvalitnými potravinami. Uviedla to v piatok v Moskve slovenská ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) na brífingu v rámci prezentačného dňa slovenských potravinárov.Matečná konštatovala, že konkurencia pre slovenských dodávateľov je v Rusku veľká, a to najmä preto, že vyrábajú kvalitné potraviny. Paradoxne im pomohlo embargo na dovoz vybraných potravín z Európskej únie (EÚ) do Ruskej federácie a naopak. Podľa jej slov totiž vybudovali moderné poľnohospodárske a potravinárske podniky.dodala.Generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Milan Lapšanský poznamenal, že výrobky produkované na Slovensku spĺňajú tie najprísnejšie kritériá. Potravinári, ktorí sa zúčastnili na prezentačnom dni, majú podľa neho potenciál predávať za zaujímavé ceny.Na prezentačnom dni, ktorý sa konal v piatok na slovenskom veľvyslanectve v Moskve, sa zúčastnilo 26 slovenských firiem, majúcich záujem exportovať na ruský trh. Slovenské výrobky si prišlo pozrieť jedenásť ruských reťazcov a štyria špeciálni distribútori.priblížil Lapšanský.Podobné akcie robí podľa Matečnej agrorezort už niekoľko rokov.uviedla.Zdôraznila tiež skutočnosť, že ruský trh je bránou do euroázijského priestoru.doplnil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Lukáš Parízek.(osobitná spravodajkyňa TASR Alžbeta Halmová)