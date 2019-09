Danko:Do parlamentu predložíme 9 zákonov s nulovým vplyvom na rozpočet

Predseda parlamentu Andrej Danko (SNS). Foto: TASR – Jaroslav Novák Foto: TASR – Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. septembra (TASR) – Návrhy koaličnej strany SNS, ktoré chce predložiť na októbrové rokovanie parlamentu, majú nulový vplyv na budúcoročný štátny rozpočet. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii predseda strany Andrej Danko. Poslanci SNS chcú predložiť deväť návrhov. Strana chce napríklad zaviesť zrýchlené odpisovanie podnikových bytov či umožniť darovanie drogistického tovaru charite.vyhlásil Danko. Poslanci strany v ekonomickej oblasti plánujú predložiť do parlamentu tri návrhy zákonov.Presadzuje zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré má byť strategickým ministerstvom. Toto ministerstvo by malo mať pod sebou dva fondy, a to fond pre šport a fond pre cestovný ruch.SNS chce riešiť aj zdevastované internáty a nemocnice." priblížil Danko.V oblasti športu budú poslanci presadzovať, aby v kolektívnych športoch mohli športovci využívať živnosti.vysvetlil Danko.Ďalším opatrením chce SNS umožniť obchodným reťazcom darovanie drogistického tovaru po dátume spotreby charite. Nemal by byť zaťažovaný podľa Danka vratkou DPH a nemali by vznikať účtovné problémy.očakáva Danko.Okrem toho SNS navrhuje, aby trestným činom bola aj propagácia pedofílie a ďalšou zmenou chce umožniť duchovným v armáde nosenie zbrane.Ďalším návrhom zákona chce zabrániť strana priväzovaniu psov na reťaze. Riešiť chce aj interrupcie, napríklad zakázať na ne reklamy.podotkol Danko.Posledným, deviatym opatrením má byť zavedenie inštitútu podnikových bytov. Veľkí zamestnávatelia by tak podľa Danka mohli motivovať zamestnancov.priblížil Danko. Opatrenie sa má týkať firiem s viac ako 49 zamestnancami.tvrdí Danko s tým, že takéto byty budú môcť byť odpredané zamestnancovi po 10 rokoch.dodal Danko.