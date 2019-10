Matečná: Zelená nafta pomôže ovocinárom konkurovať dovozovým komoditám

Na archívnej snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: FOTO TASR – Jaroslav Novák Foto: FOTO TASR – Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 11. októbra (TASR) – Štátna pomoc v podobe 30-miliónovej podpory zelenej nafty pomôže slovenským ovocinárom, aby boli schopní konkurovať dovozovým komoditám. Počas otvorenia výstavy potrieb pre záhradkárov, včelárov a farmárskych produktov Jahrada na trenčianskom výstavisku Expo Center (11. – 12. 10.) to v piatok povedala ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).povedala Matečná s tým, že spotrebitelia by mali kupovať slovenské produkty a výrobky a podporili by tým vidiek.Spoločne s 10. ročníkom výstavy Jahrada je trenčianske výstavisko dejiskom 8. ročníka výstavy potrieb a služieb pre seniorov Senior Expo. Jej zámerom je ponúknuť novinky - produkty, služby a aktuálne informácie, z oblasti každodenného života seniorov.Jednota dôchodcov na Slovensku tento rok pripravila pre návštevníkov celoslovenskú prehliadku ručných prác seniorov a konferenciu o zdravotnom štýle. Obe výstavy spoločne s Matečnou otvoril aj predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).