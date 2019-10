Pokles výroby ocele súvisí s lacným dovozom a aj s nižšou spotrebou

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. októbra (TASR) - Priemyselná produkcia v auguste 2019 medziročne podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom SR prudko klesla o 8,1 %. Slabšie ako pred rokom boli najmä odvetvia výroby automobilov, gumy, plastov, ale aj výroba kovov, pričom vyšší prepad priemyslu bol naposledy zaznamenaný pred tromi rokmi. Produkcia slovenského železa a ocele však nebola nahradená dovozom od výrobcov mimo EÚ, vyplýva to z aktuálneho rýchleho komentára analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska (NBS).Vývoz železa a ocele zo Slovenska v roku 2019 klesal, a to najmä do Rakúska, Poľska a Českej republiky. Produkcia zo Slovenska však nebola u našich susedov nahradená.uviedol Tomáš Kendera, analytik úseku meny, štatistiky a výskumu NBS.Kendera pripomenul, že dovoz železa a ocele z krajín mimo EÚ v období 2012 až 2018 nepretržite rástol. Jednotková cena dovážanej ocele a železa klesala až do roku 2016, keď boli uvalené clá najmä na lacnejšiu čínsku oceľ. Opätovný pokles cien sa začal od štvrtého štvrťroka 2018, keď z dôvodu zavedenia ciel zo strany USA začala lacnejšia oceľ viac prúdiť do Európy.uviedol analytik.Slabšiu výkonnosť exportu kovov zo Slovenska analytici zaregistrovali už pred rokom 2019.dodal Kendera. Budúcnosť a ďalšia prosperita metalurgického priemyslu na Slovensku či v Európe by preto podľa neho mala byť spojená s nevyhnutnými štrukturálnymi reformami.