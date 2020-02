Matej Tóth je chodcom desaťročia, v Top 10 sa umiestnil aj Matej Lomnický

Rozhodovala desiatka expertov

Tóth v prominentnej spoločnosti

13.2.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant v chôdzi Matej Tóth sa dočkal ďalšieho prestížneho ocenenia. Nitriansky rodák sa podľa renomovaného amerického odborného atletického magazínu Track and Field News stal najlepším športovcom ostatnej dekády v chôdzi na 50 km.O víťazovi rozhodovala desiatka expertov, pričom Tóth dostal 62 z maximálneho počtu 100 bodov. O tri body zdolal Austrálčana Jareda Tallenta a o ďalších sedem zaostal Francúz Yohann Diniz.Matej Tóth v predošlej dekáde opanoval najdlhšiu atletickú olympijskú disciplínu na MS 2015 v čínskom Pekingu a o rok neskôr uspel aj na olympijských hrách v brazílskom Riu de Janeiro.Okrem neho už žiaden iný športovec nedosiahol v tejto disciplíne na najväčších svetových podujatiach viac ako jedno víťazstvo.Tóth sa v ankete časopisu Track and Field News ocitol v prominentnej spoločnosti. Vo svojich disciplínach totiž uspeli takí velikáni svetovej atletiky ako Usain Bolt, Mo Farah, Eliud Kipchoge, Christian Taylor či Ashton Eaton.Okrem Mateja Tótha sa do elitnej desiatky ostatnej dekády prebojoval aj slovenský reprezentant Marcel Lomnický v hode kladivom. Ten obsadil siedme miesto, podľa očakávaní zvíťazil Poliak Pawel Fajdek pred Maďarom Krisztiánom Parsom a Dilšodom Nazarovom z Tadžikistanu.Najlepším výsledkom 32-ročného atléta bolo piate miesto na OH 2016 v Riu de Janeiro. Okrem toho bol Lomnický dvakrát ôsmy na MS (2013, 2015), piaty na ME 2016 a vybojoval si aj dve striebra na Svetovej univerziáde (2011 a 2013).