Peter Sagan má o súpera menej, Dumoulin vynechá monumentálnu klasiku Miláno – San Remo

13.2.2020 - Holandský cyklista Tom Dumoulin si na svoju súťažnú premiéru v roku 2020 musí počkať. Minulý týždeň vynechal etapové preteky v španielskej Valencii a podľa vlastných slov ešte nie je stopercentne pripravený na návrat do súťažného pelotónu.Držiteľ 21 profesionálnych víťazstiev potvrdil, že vynechá marcové podujatie Tirreno-Adriatico a takisto ho fanúšikovia cyklistiky neuvidia ani počas úvodnej monumentálnej klasiky sezóny Miláno - San Remo, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. marca."Bohužiaľ, musel som minulý týždeň vynechať preteky vo Valencii. Vo štvrtok odletím na kemp v nadmorskej výške, aby som sa pripravil na ďalšie preteky. Zatiaľ však nie som v stopercentnej kondícii. Môj súťažný program sme upravili, vynechám Tirreno-Adriatico a Miláno - Sanremo. Získam čas, aby som sa mohol vrátiť v plnej sile. Je to škoda, pretože som sa cítil skvele a nemohol som sa dočkať začiatku sezóny," uviedol Dumoulin na svojej twitterovej prezentácii.Tom Dumoulin absolvoval zatiaľ posledný súťažný štart v júni minulého roka, no prestížne podujatie Critérium du Dauphiné pre pretrvávajúce problémy s kolenom nedokončil. Spomenuté zranenie si spôsobil ešte na májovom Giro d'Italia, kde spadol už v úvodnom týždni.Po skončení sezóny 2019 zmenil tímové farby a na tri roky sa upísal holandskému družstvu Jumbo-Visma. Dumoulin je majstrom sveta v individuálnej časovke z roku 2017 a predvlani v rakúskom Innsbrucku finišoval v pretekoch s hromadným štartom na štvrtej priečke.