Matej Tóth má väčšiu motiváciu, chodci a maratónci môžu od septembra plniť limity na olympiádu

Väčšina hlavných maratónov bola zrušená

Tóth chce splniť limit v Dudinciach

28.7.2020 (Webnoviny.sk) - Svetová atletika (WA) čiastočne obnoví od 1. septembra 2020 kvalifikačný proces v maratóne a chodeckých súťažiach pre budúcoročné olympijské hry v Tokiu. V praxi to znamená, že bude možné plniť limity, no výkony sa ešte nebudú počítať do svetového rebríčka.Pre ostatné disciplíny platí naďalej úplné pozastavenie celého kvalifikačného procesu až do 30. novembra 2020, ku ktorému došlo od 6. apríla 2020 v dôsledku koronavírusovej pandémie. Informuje o tom oficiálny web SAZ atletika.sk.Kvalifikačný proces v maratóne a chôdzi sa uzatvára 31. mája 2021. Maratónci a chodci budú môcť plniť limity na OH len na vybraných podujatiach z medzinárodného atletického kalendára s certifikovanými traťami a s antidopingovými kontrolami."Väčšinu hlavných maratónov v tomto roku zrušili alebo ich posunuli na jeseň. Takisto je neistý vývoj pandémie a jej vplyv na podujatia naplánované na jar budúceho roka. Nik s istotou nevie povedať, ktoré sa uskutočnia, a ktoré nie,“ uviedol prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe. "Táto situácia v kombinácii s obmedzenou možnosťou maratóncov a chodcov dosahovať špičkové výkony počas roka by mohla výrazne obmedziť ich možnosť plniť kvalifikačné kritériá na OH v Tokiu, preto sme pristúpili k zmene," doplnil Coe.Svetová atletika ponúkne popredným maratóncom z celého sveta možnosť štartovať 4. októbra na maratóne v Londýne, kde by sa mohli pokúšať o limity, a bude im pomáhať pri zabezpečovaní ich cesty do britskej metropoly. Podobne bude WA spolupracovať aj s maratónom v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch. Čo sa týka chôdze, WA uvažuje o dvoch podujatiach medzi 1. septembrom a 30. novembrom 2020, na ktorých by bolo možné plniť limity na tokijskú olympiádu."Je to skvelá správa. Zo zákulisia prenikali informácie, že sa také niečo chystá. Teraz bude dôležité v spolupráci s organizátormi pretekov dotiahnuť októbrovú chodeckú termínovku a najmä definitívny dátum pre Dudinskú päťdesiatku a takisto sa pustiť do roboty. Moja motivácia je teraz oveľa väčšia. Ak budem zdravý, v Dudinciach sa v októbri pokúsim splniť na 50 km olympijský limit 3:50 h,“ uviedol obhajca zlata z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth pre atletika.sk."Je to, samozrejme, dobrá správa, len škoda, že okrem limitov sa nebudú počítať aj výkony do svetového rebríčka,“ poznamenal najlepší slovenský maratónec Tibor Sahajda . V mužskom maratóne znamená olympijskú istotu len čas 2:11:30 h a zverenec Vladimíra Molčana sa chcel dostať na OH vďaka postaveniu vo svetovom rebríčku.