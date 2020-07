Chára pre test na koronavírus chýbal na tréningu Bostonu, Pastrňák sa vrátil na ľad

Nedostali výsledky

Pastrňák plnil podmienky karantény

28.7.2020 - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára nečakane chýbal na pondelkovom tréningu Bostonu Bruins pred blížiacim sa reštartom zámorskej NHL. Kapitán sa na ľade v Toronte nepredstavil z prozaického dôvodu."Nedostali sme výsledky Zdenovho testu na koronavírus z nedele. Podľa platných postupov sme ho nemohli pustiť na tréning až do doručenia výsledku," uvádza sa vo vyhlásení klubu na Twitteri.Skúsený slovenský obranca tak predpoludním absolvoval iba stretnutie s novinármi. Chára vynechal tréning Bruins prvýkrát od júlového návratu na ľad. V prvej obrannej formácii sa tak namiesto svojho kapitána Cháru predstavili Matt Grzelcyk a Charlie McAvoy."Myslím si, že všetci okolo nás robia maximum pre bezpečnosť. Táto snaha smeruje k návratu súťažného hokeja. Preto musíme podstúpiť jednotlivé fázy protokolu a dodržiavať nastavené pravidlá. Myslím si, že je to správne. Verím, že takto to bude aj naďalej a sezónu sa podarí dokončiť," prezradil v pondelok Chára.Český útočník David Pastrňák síce vynechal drvivú väčšinu kempu pred reštartom sezóny, v pondelok však nechýbal na ľade. Spolu s Alexandrom Ovečkinom najlepší strelec súťaže v tejto sezóne doteraz korčuľoval len v malej skupine, keď musel splniť podmienky karantény po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19."Vyzeral dobre, ale asi by sa potreboval nechať ostrihať," zavtipkoval si na Pastrňákov účet tréner Bruce Cassidy podľa oficiálneho klubového webu. "Očakával som, že bude pripravený a návrat na ľad k spoluhráčom si bude užívať. Miluje hokej. Tešíme sa, že je späť," pokračoval hlavný kouč.Na ľade počas pondelkového tréningu Bruins nechýbal ani slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý tvorí tandem s fínskym gólmanom Tuukkom Raskom.