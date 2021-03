Matej Tóth má za sebou sústredenie v Taliansku, nachodil 530 kilometrov a na olympijskú sezónu je pripravený

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.3.2021 (Webnoviny.sk) - Olympijský šampión v chôdzi na 50 km z brazílskeho Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth má za sebou trojtýždňové sústredenie v talianskom vysokohorskom stredisku Melago. V dvojtisícovej nadmorskej výške nachodil dovedna 530 kilometrov.V taliansko-rakúskom pohraničí si dožičil kvalitné "dvadsiatkárske" tréningy v tempe okolo štyroch minút na kilometer v kombinácii so solídnymi dlhými tréningmi od 30 do 35 kilometrov. "Myslím si, že na olympijskú sezónu som kvalitne a komplexne pripravený," uviedol Tóth na webe Slovenského atletického zväzu (SAZ). Okrem 38-ročného rodáka z Nitry boli na sústredení i Mária Katerinka Czaková Michal Morvay a Ľubomír Kubiš. Neskôr sa k nim pridala Češka Anežka Drahotová. Na tréningy dohliadal kouč Matej Spišiak a o svaly a šľachy elitných chodcov sa starali lekár MUDr. Pavol Hajmássy a fyzioterapeut Denis Freudenfeld.Vzhľadom na pandemické obmedzenia sa mohli Slováci nerušene pripravovať v tzv. bubline. "Paradoxne - opatrenia nám padli vhod. Na tréning sme mali absolútny pokoj. V celej turistickej oblasti v doline Velalunga sme boli de facto iba my. Dokonca som trénoval aj na hlavnej ceste, ktorá je za normálnych okolností plná áut," skonštatoval Tóth.