Gól Sekeru stačil Dallasu na bod, Černák prvou hviezdou zápasu

Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad Nashvillom 6:3 aj vďaka dvom asistenciám slovenského obrancu Erika Černáka. Lightning si mohli prvýkrát v sezóne vychutnať návštevu 3800 divákov a klub pred duelom slávnostne vyvesil pod strechu haly vlajku pre víťaza Stanleyho pohára.



Černák zaznamenal obe asistencie v prvej tretine, po jeho prihrávkach sa presadili Tyler Johnson a Mathieu Joseph. Slovenský hokejista má v 23 zápasoch na konte 9 bodov za gól a osem asistencií. "Blesky" odčinili prehru s Detroitom v minulom zápase a Nashville zdolali piatykrát za sebou. Hostia síce v tretej tretine znížili z 1:4 na 3:4, ale piaty gól pridal Blake Coleman a do prázdnej bránky spečatil triumf Lightning Anthony Cirelli. "Z víťazstva máme radosť. Vedeli sme, že po prehre s Detroitom musíme hrať lepšie. V tretej tretine sme dostali dva góly, ale otriasli sme sa a išli sme ďalej. To bolo dôležité," povedal pre nhl.com Černák, ktorý strávil na ľade 17 a štvrť minúty, pripísal si až tri plusové body, tri strely a stal sa prvou hviezdou zápasu.



Hráči si po zápase pochvaľovali prítomnosť publika. "Bol to iný pocit, oveľa lepšie sa hrá pred fanúšikmi. O to viac, že tu v Tampe patria k najlepším v lige," povedal Černák. Strelec piateho gólu Tampy Coleman si takisto užíval prítomnosť divákov. "Cítil som sa ako keby bolo vypredané. Z tribún išla veľká energia. Keď stúpal baner pod strechu, tak sa pri premietli spomienky na bublinu, v ktorej sme vybojovali pohár. Som rád, že sme sa o radosť mohli podeliť s fanúšikmi," povedal útočník "bleskov".



Dallas prehral na ľade Columbusu 3:4 po predĺžení, o triumfe domácich rozhodol 5 sekúnd pred koncom extračasu Zach Werenski. Slovenský obranca Stars Andrej Sekera si otvoril strelecký účet v sezóne, hosťom to stačilo len na zisk bodu. Sekera v 8. minúte druhej tretiny dostal Dallas do vedenia 2:1, keď sa medzi kruhmi dostal k odrazenému puku a bez prípravy prekonal Elvisa Merzlikinsa. Bol to jeho prvý gól po 36 zápasoch, naposledy skóroval 3. januára 2020 proti Detroitu Red Wings. Columbus potom otočil na 3:2, no do predĺženia dostal duel Denis Gurjanov. Nerozhodný stav 3:3 nezlomil v polovici tretej tretiny ani Emil Bemström, keď z trestného strieľania neprekonal Jakea Oettingera. Blue Jackets napokon ukončili sériu troch prehier. "Nepodali sme najlepší výkon, ale našli sme cestu k víťazstvu a to je dôležité," povedal autor víťazného gólu Werenski.



Washington zvíťazil vo Philadelphii 5:4 aj vďaka Alexandrovi Ovečkinovi, ktorý strelil už 716. gól v profilige a len jeden presný zásah ho delí od vyrovnania výkonu Phila Esposita na šiestom mieste historických tabuliek. V drese víťazov odohrali duel Slováci Zdeno Chára a Richard Pánik, do štatistík kanadského bodovania sa nezapísali. Capitals vyhrali tri zápasy za sebou a deväť z posledných jedenástich. Carl Hagelin a Nick Jensen pomohli k úspechu gólom a asistenciou. Washington mal v zápase stále navrch, Flyers síce v závere znížili na rozdiel jedného gólu, ale ďalší puk za svoj chrbát už Iľja Samsonov nepustil. "Je dôležité, že ťahajú všetky formácie, tím je veľmi vyvážený," povedal tréner Capitals Peter Laviolette.



Ovečkin zvýšil v druhej tretine ne 4:2, keď strelou švihom využil početnú výhodu. Bol to jeho 263. gól v presilovke, na druhého Bretta Hulla stráca už len dva zásahy, na čele historických tabuliek je v tejto štatistike Dave Andreychuk (274). Ruský "snajper" sa posunul v štatistikách aj v počte striel na bránku. Po tomto zápase ich má na konte 5638, čím predbehol Jaromíra Jágra a dostal sa na druhé miesto. Lídrom je Ray Bourque (6209), táto štatistika sa vedie od sezóny 1959/1960. Pánik bol na ľade len 9 a pol minúty, Chára odohral cez 20 minút, zapísal si jednu mínusku a zblokoval tri strely súpera.



Hokejisti Bostonu Bruins v zostave so slovenským brankárom Jaroslavom Halákom prehrali s New Yorkom Rangers 0:4. Halák mal 29 úspešných zákrokov. Brankár "jazdcov" Keith Kinkaid zneškodnil všetkých 18 striel a pripísal si na konto prvý shutout od roku 2018. "Je jasné, že nemôže v každom zápase všetko vychádzať podľa predstáv, ale hnevá ma, keď pre lepší výsledok nič nespravíme. Bolo treba blokovať strely, pritvrdiť v súbojoch, či zabrať v oslabeniach, ale nič sa nedialo. Snehová guľa sa nabaľovala a zosypalo sa to na nás. Jaro robil v bránke čo mohol, chytal najlepšie ako vedel, ale spoluhráči mu vôbec nepomohli," hneval sa tréner Bostonu Bruce Cassidy. Rangers ukončili trojzápasovú sériu prehier, asistenciou im k tomu pomohol aj ruský útočník Artemij Panarin, ktorý z osobných dôvodov vynechal posledných deväť duelov. Po zápase nebol médiám k dispozícii. "Sme veľmi radi, že je späť medzi nami. Podali sme tímový výkon, ale jeho návrat nám veľmi pomohol," povedal na adresu Panarina švédsky center Mika Zibanejad.

Nedarilo sa ani Montrealu s Tomášom Tatarom. Canadiens prehrali na v Calgary 1:3, dva góly domácich, vrátane 200. v kariére strelil Sean Monahan. Tréner Darryl Sutter sa tak na lavičke Flames tešil z druhého víťazstva v druhom zápase po tom, ako vystriedal pri kormidle Geoffa Warda. Tretí gól "plameňov" pridal Mikael Backlund, Jacob Markström zaznamenal 24 zásahov. Tatar strávil na ľade 13 minút a 41 sekúnd, domáceho brankára ohrozil jednou strelou a zaznamenal jednu mínusku.



Desiatu prehru za sebou zaznamenali hráči Buffala, keď podľahli doma Pittsburghu 0:3. Prvý shutout v sezóne a piaty v kariére si pripísal Casey DeSmith, keď chytil 24 striel. Góly "tučniakov", ktorí natiahli víťaznú sériu na päť duelov, strelili Jake Guentzel, Sidney Crosby a Mark Jankowski. "Je to frustrujúce, ťažko opísať ako sa cítime. Sme v tom spolu ako tím a musíme sa z toho vyhrabať. Sme profesionáli, neostáva nám nič iné, len tvrdo pracovať ďalej," povedal brankár Sabres Carter Hutton.



Naopak na víťaznej vlne sa vezú hokejisti New Yorku Islanders. "Ostrovania" uspeli na ľade New Jersey 3:2 a zvíťazili v ôsmom zápase za sebou. Dvomi gólmi prispel k triumfu Kieffer Bellows, ktorý nastúpil prvýkrát od 18. februára, keď v zostave nahradil zraneného útočníka Andersa Leeho. "Diabli" prehrali doma v riadnom čase desiatykrát za sebou, čo je negatívny rekord klubu. Najhoršiu sériu v histórii má z prelomu rokov 2003 a 2004 Pittsburgh, ktorý doma po 60 minútach prehral 14-krát za sebou.



Florida si poradila s Chicagom 4:2 a vyrovnala klubový rekord zo sezóny 1996/1997, keď získala 40 bodov v prvých 27 zápasoch. Dva góly strelil Aleksander Barkov, návrat po zranení a šesťzápasovej pauze oslávil dvomi asistenciami Anthony Duclair. Winnipeg vďaka trom gólom v záverečnej dvadsaťminútovke zdolal Toronto 5:2. Za Maple Leafs si jednu asistenciu pripísal veterán Joe Thornton, ktorý odohral svoj 1653. zápas a dostal sa pred Marka Recchiho na šieste miesto v histórii NHL.



Hokejisti Vegas vyhrali v St. Louis aj druhý zápas za sebou, tentokrát 5:1. Dva góly strelil kapitán Mark Stone, Max Pacioretty nazbieral tri body (1+2). Brankár Marc-Andre Fleury prispel k úspechu 34 zákrokmi. O víťazstve Vancouveru nad Edmontonom 2:1 rozhodol desať a pol minúty pred koncom obranca Tyler Myers a zaznamenal 300. bod v kariére. Canucks vyhrali štvrtý z posledných piatich duelov, zvládli to aj bez elitného centra Eliasa Petterssona, ktorého vyradilo zranenie dolnej časti tela. Thatcher Demko zlikvidoval 34 striel, prekonal ho len Leon Draisaitl, ktorý skóroval v štvrtom zápase za sebou.

sumáre:



BOSTON BRUINS - NEW YORK RANGERS 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)



Góly: 4. Miller (Bučnevič, Zibanejad), 26. Kreider (Zibanejad, Trouba), 49. Strome (Panarin, Blackwell), 57. Bučnevič (Kreider). Brankári: HALÁK - Kinkaid, strely na bránku: 18:33.







COLUMBUS BLUE JACKETS - DALLAS STARS 4:3 pp (1:1, 2:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 10. Domi (Roslovic, Bemström), 37. Atkinson (Domi, Roslovic), 38. Foligno (Werenski), 65. Werenski (Bjorkstrand, Roslovic) - 17. Cogliano (Faksa, Oleksiak), 28. SEKERA (Cogliano, Comeau), 46. Gurjanov (Dickinson, Benn). Brankári: Merzlikins - Oettinger, strely na bránku: 26:30.







BUFFALO SABRES - PITTSBURGH PENGUINS 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)



Góly: 37. Guentzel (Malkin, Letang), 60. Crosby (Letang), 60. Jankowski (Blueger, Tanev). Brankári: Hutton - DeSmith, strely na bránku: 24:34.







CALGARY FLAMES - MONTREAL CANADIENS 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)



Góly: 6. Monahan (Ritchie), 14. Monahan (Tkachuk, Lindholm), 28. Backlund (Mangiapane, Lucic) - 35. Petry (Drouin, Edmundson). Brankári: Markström - Price, strely na bránku: 36:25.







FLORIDA PANTHERS - CHICAGO BLACKHAWKS 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)



Góly: 28. Barkov (Duclair, Weegar), 31. Verhaeghe (Weegar, Barkov), 33. Vatrano (Tippett, Gudas), 51. Barkov (Duclair, Verhaeghe) - 21. Hagel (Kubalík, Kämpf), 59. Boqvist (Keith, Kane). Brankári: Bobrovskij - Lankinen, strely na bránku: 35:32.







NEW JERSEY DEVILS - NEW YORK ISLANDERS 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)



Góly: 7. Zacha (Smith, Palmieri), 22. Kuokkanen (Šarangovič, Zajac) - 18. Wahlstrom, 42. Bellows (Barzal, Eberle), 46. Bellows (Eberle). Brankári: Blackwood - Varlamov, strely na bránku: 28:29.







PHILADELPHIA FLYERS - WASHINGTON CAPITALS 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)



Góly: 23. van Riemsdyk, 26. Patrick (Voráček, Sanheim), 54. Gostisbehere (Couturier, Konecny), 58. Giroux (Voráček, Sanheim) - 5. Sprong (Vrána, Kuznecov), 14. Hagelin (Jensen, Hathaway), 24. Jensen (Hagelin), 34. Ovečkin (Bäckström, Carlson), 45. Dowd (Hathaway, Carlson). Brankári: Elliott (24. Hart) - Samsonov, strely na bránku: 32:23.







TAMPA BAY LIGHTNING - NASHVILLE PREDATORS 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)



Góly: 7. Johnson (ČERNÁK, Coleman), 19. Joseph (ČERNÁK, Stamkos), 23. Killorn (Palát, Hedman), 39. Point (Sergačov), 51. Coleman (Goodrow, Johnson), 59. Cirelli (McDonagh, Palát) - 33. Trenin (Arvidsson), 44. Carrier (Trenin, Olivier), 46. Haula (Järnkrok, Cousins). Brankári: Vasilevskij - Rinne, strely na bránku: 28:31.







TORONTO MAPLE LEAFS - WINNIPEG JETS 2:5 (0:0, 2:2, 0:3)



Góly: 26. Muzzin (Marner), 28. Nylander (Thornton, Holl) - 22. Appleton (Lowry, Copp), 37. Šťastný (Scheifele, Stanley), 48. Lowry (Appleton, DeMelo), 55. Ehlers (Pionk, Copp), 57. Scheifele (Morrissey, Wheeler). Brankári: Andersen - Brossoit, strely na bránku: 22:32.







ST. LOUIS BLUES - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 1:5 (0:1, 0:0, 1:4)



Góly: 45. Blais (Tarasenko, Faulk) - 5. Theodore (Marchessault, Karlsson), 42. Stone (Pacioretty, Theodore), 48. Pacioretty (Stephenson, McNabb), 53. Stone (Pacioretty, Stephenson), 60. Tuch. Brankári: Husso - Fleury, strely na bránku: 35:26.







ANAHEIM DUCKS - SAN JOSE SHARKS 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 26. Jones (Shattenkirk, Lundeström) - 7. Kane, 27. Labanc (Hertl, Ferraro), 43. Gambrell (Donato, Leonard). Brankári: Miller - Jones, strely na bránku: 27:33.







VANCOUVER CANUCKS - EDMONTON OILERS 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)



Góly: 33. Horvat (Pearson, Miller), 50. Myers (Benn, Höglander) - 37. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid). Brankári: Demko - Koskinen, strely na bránku: 28:35.

Slováci v akcii:



Andrej Sekera (Dallas) 12:33 1 0 1 +1 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 17:15 0 2 2 +3 3 2



Zdeno Chára (Washington) 20:13 0 0 0 -1 0 0



Richard Pánik (Washington) 9:24 0 0 0 0 1 0



Tomáš Tatar (Montreal) 13:41 0 0 0 -1 1 0







Jaroslav Halák (Boston) 60:00 29/33 87,9%



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, pri brankárovi: počet odchytaných minút, zákroky/strely, percentuálna úspešnosť zásahov/