Matej Tóth sa po diskvalifikácii Ryžova posunul na 4. miesto na MS2013

Slovenský chodec Matej Tóth.

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenský chodecký šampión Matej Tóth si vylepšil umiestnenie z majstrovstiev sveta v roku 2013. Pred šiestimi rokmi skončil v Moskve na 50 km trati pôvodne na piatej priečke, no po dodatočnej diskvalifikácii strieborného Rusa Michaila Ryžova sa posunul o miesto vyššie.Ako informuje Slovenský atletický zväz, Ryžova diskvalifikovali pre nezrovnalosti v biologickom pase športovca (ABP) a pozitívny test na EPO z 2. júna 2015. Z bronzovej pozície na striebornú sa posunul Austrálčan Jared Tallent a zo štvrtej na tretiu Ihor Hlavan z Ukrajiny.reagoval pre portál atletika.sk Matej Tóth.Ryžov dostal aj štvorročný dištanc do 14. júna 2019 a zrušili mu všetky výsledky od 9. septembra 2012 do 15. júna 2015. Rus tak prišiel na 50 km nielen o 2. miesto z MS 2013, ale napríklad aj o striebro v Európskom pohári 2013 v Dudinciach a zlato v Murcii 2015.Moskovské 4. miesto je pre Tótha druhé najlepšie umiestnenie na MS, lepší bol len v roku 2015 v Pekingu, keď si vybojoval titul na 50 km. Do prvej desiatky sa dostal ešte v Berlíne 2009 (8. na 20 km a 9. na 50 km) a v juhokórejskom Dägu 2011 (9. na 20 km).