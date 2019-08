ME: Kraščeniča teší záujem divákov: Toto je reklama na volejbal

Na snímke slovenské volejbalistky s trénerom Marcom Fenogliom sa radujú po víťazstve 3:0 nad Švajčiarkami v zápase D skupiny ME vo volejbale žien Slovensko - Švajčiarsko v Bratislave 24. augusta 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky nastúpia v osemfinále na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v nedeľu 1. septembra proti súperovi z B-skupiny, ktorá sa hrá v Lodži. Slovenky sa vo vyraďovačke ME predstavia po prvý raz v histórii a organizátori si na osemfinálový duel želajú vypredať halu do posledného miesta.Hrací čas Sloveniek v osemfinále ešte nie je známy, zverenky Marca Fenoglia sa v ňom predstavia buď o 15.30 h, alebo o 18.00 h. Posledné slovo bude mať vlastník práv spoločnosť Infront. Známy ešte nie je ani súper slovenských volejbalistiek, isté je len to, že z Poľska sa nebudú sťahovať domáce hráčky. Celý šampionát sa hrá v štyroch skupinách v štyroch krajinách, každá ma šesť účastníkov. Do osemfinále postúpia prvé štyri tímy zo skupiny. Tá bratislavská sa križuje s poľskou, turecká s maďarskou. Organizátori ME hrajú osemfinále vo svojej krajine. Slovenky sú zatiaľ na prvom mieste vno ešte ich čakajú zápasy s favoritkami z Nemecka a Ruska. O ich súperovi sa rozhodne neskôr, veľa však napovie už utorkový duel Poľska s Belgickom. Môže sa stať, že Poľky skončia v skupine druhé a Slovenky tretie, v tom prípade by zverenky Marca Fenoglia hrali proti víťazovi lodžskej skupiny. "Hrozí, že niekto vyhrá skupinu a bude musieť cestovať a potom sa vracať, ale bohužiaľ, tak to je. Pre mňa je tento nový systém progresívny a odzrkadľuje sa to na návštevnosti," povedal na utorňajšom brífingu v Bratislave riaditeľ slovenskej časti turnaja Tomáš Singer.Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Martin Kraščenič je zatiaľ s priebehom ME spokojný, pochopiteľne ho tešia najmä výkony Sloveniek.Kraščeniča čiastkový úspech napĺňa optimizmom a dodáva mu chuť zorganizovať podobné podujatie aj v budúcnosti.Počas štyroch dní videlo priamo na štadióne deväť zápasov ME v Bratislave takmer 19.000 divákov, na stretnutia Slovenska sa prišlo pozrieť 13.000 divákov. Tie majú výbornú sledovanosť aj na televíznych obrazovkách, pondelňajší obrat s Bieloruskom sledovalo na RTVS približne 150.000 divákov.dodal na záver Singer.