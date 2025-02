Matej Tóth sa už nevie dočkať, ambasádorom rekordér v počte víťazstiev Miroslav Vanko

17.2.2025 (SITA.sk) -priznáva olympijský víťaz 2016 a majster sveta 2015 v chôdzi na 50 kmSlovenský športovec roka 2016 je už niekoľko rokov súčasť nielen najstaršieho slovenského bežeckého, ale aj športového podujatia. V roku 2017 tzv. „Malý Devín“ (cca 2,6 km) určený pre deti a hobby bežcov odbehol spolu s ďalšími takmer 700 účastníkmi, o rok neskôr ho najprv odštartoval, a potom ho aj symbolicky absolvoval v mase predovšetkým školákov.V roku 2022 bežal opäť „Malý Devín“ v rámci špeciálnej výzvy „Predbehni olympijského víťaza Mateja Tótha“. Vlani si prvý raz odbehol aj kompletný klasický spod devínskeho brala do centra Bratislavy s dĺžkou 11,625 km. Absolvoval ho v rámci olympijskej štafety s názvom Naše farby, naše srdcia pri príležitosti 100 dní pred OH v Paríži. Celkovo obsadil z bezmála 5000 štartujúcich 161. miesto časom 48:25 min.vraví s úsmevom Matej Tóth Matej každému bežcovi, výkonnostnému či rekreačnému, odporúča, aby TIPOS Národný beh Devín – Bratislava zaradil do svojho kalendára.vraví chodecký olympijský šampión.Matej Tóth s úsmevom spomína, ako aj jemu vlani pri trati ponúkali diváci netradičné občerstvenie – vínko alebo čosi „ostré“..., ktorý organizuje Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) spoločne s hlavným mestom SR Bratislava, sa uskutoční v nedeľu, pobeží sa už 77. raz.Záujem o podujatie je veľký, dovedna na obe trate sa prihlásilo už vyše 1500 bežcov (1422 + 96). Do 16. marca je možnosť využiť najvýhodnejšie štartovné v hlavnom behu pre dospelých, ktoré bude dovtedy 24 eur. Do rovnakého termínu platí aj zvýhodnené štartovné pre „malý Devín“ – mládež do 16 rokov platí 11 eur, starší 16 eur. Prihlásiť sa je možné na tomto linku:Pre všetkých účastníkov je pripravená v cieli unikátna medaila so zobrazením dvoch hradov – devínskeho a bratislavského.Kým vlani bol ambasádorom TIPOS Národného behu Devín – Bratislava najlepší slovenský vytrvalec v histórii Róbert Štefko, tentoraz prijal túto čestnú pozíciu rekordér v počte víťazstiev na tomto bežeckom klenote. Martinský rodák triumfoval na tomto krásnom behu šesťkrát (1994, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008).dúfa Miroslav Vanko, ktorý ešte krátko pred dovŕšením vlaňajšej päťdesiatky zabehol 10 000 m na ovále za 35:56,71 min!