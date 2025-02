TOTO SA EŠTE NESTALO: Michalovce bodovali na pôde Slovana

Futbalisti Michaloviec bodovali v sobotu na pôde Slovana prvýkrát v histórii. Zemplínčania si odniesli zo zápasu 20. kola Niké ligy bod za remízu 1:1, v 69. minúte im ju zariadil striedajúci Samuel Ramos. Hrdinom hostí bol však aj brankár Viktor Budinský, ktorý ustál nápor domácich v prvom polčase.





Slovan vstupoval do stretnutia ako jasný favorit s 24 výhrami a žiadnou prehrou z 30 vzájomných duelov. Michalovce mali za sebou mentálne náročný zápas s Podbrezovou, nad ktorou viedli 2:1, no v nadstavenom čase inkasovali z penalty. Z duelu tak získali len bod a skomplikovali si cestu do skupiny o titul. V sobotu sa v úvodnom dejstve hralo v podstate len pred ich bránkou, Slovan vyslal 17 striel a z toho tri do priestoru troch žrdí. "Šance boli, ale nepremenili sme ich. Keď nepremeníte šance, nemôžte dať gól. Z toho pohľadu sme neboli dosť hladní a dôslední. V hlave niekedy neodstránite pocit, že vyhráte a ste najlepší. Keď do toho nedáme úplnú koncentráciu a kvalitu, ktorú nesporne máme a podceníme situáciu, ten gól nedáme. Také zápasy bývajú, ani som nezvyšoval hlas, už je to minulosť a nemá to zmysel. Treba si to v pokoji pozrieť a zanalyzovať," zhodnotil tréner domácich Vladimír Weiss starší.Jeho náprotivok Anton Šoltís sledoval zápas z tribúny, keďže dostal červenú kartu v dueli s Podbrezovou. Na lavičke ho nahradil asistent Ondrej Duda starší. "Chceme bodovať a je jedno, či budeme v prvej alebo v druhej šestke. V tabuľke je všetko natlačené, ale stále mierime do skupiny o titul. U nových hráčov bolo vidno trocha trému, ale po striedaniach to bolo o niečo vyrovnanejšie," zhodnotil Duda, ktorý poslal v rámci polčasového striedania na ihrisko aj Ramosa. V úplnom závere sa Španiel dostal ešte do veľkej príležitosti, keď brankár domácich Dominik Takáč trafil päty Cesara Blackmana a Ramos sa pokúsil gólmana neúspešne prelobovať.Na druhej strane zas podržal svoj tím Budinský, ktorý si pripísal v prvom dejstve tri zákroky a prekonal ho len hlavičkujúci David Strelec po výstavnom centri Marka Toliča k vzdialenejšej žrdi. "Stretnutie hodnotím veľmi pozitívne, podaril sa nám bod na Slovane, čo by sme brali pred zápasom všetkými desiatimi. Mám radosť, musím pochváliť celý tím ako plnil plán. Chlapci sa hádzali do striel a veľmi mi pomáhali. Sme radi, že sme dnes získali ten bod," zhodnotil Budinský.Jeho tím je na siedmej priečke a v tabuľke stráca dva body na Košice. Do konca základnej časti nastúpi proti Banskej Bystrici a práve na pôde Košíc. "Belasí" majú majstrovskú skupinu istú a disponujú sedembodovým náskokom pred Žilinou, ktorá má k dobru duel na pôde Komárna. Ten bol na programe v sobotu, no neuskutočnil sa pre chorobu v tíme nováčika. Slovana čaká zápas v Trenčíne a na záver základnej časti derby proti Spartaku Trnava.