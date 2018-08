Mateja Tótha presviedča pred ME o veľkej forme reč vlastného tela

Na archívnej snímke chodec Matej Tóth. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 1. augusta (TASR) - Chodca Mateja Tótha pred majstrovstvami Európy v Berlína presviedčajú o veľkej forme viaceré signály, medzi inými aj reakcia vlastného organizmu na záťaž. Verí si, kilometrové porcie v tréningoch zvláda s dobrými pocitmi, rovnako ako ten stredajší, keď krúžil na ceste v okolí štadióna na banskobystrických Štiavničkách a občas sa preplietal medzi autami.Optimálny oporný mostík našiel Matej Tóth v talianskom Livigne na vysokohorskom sústredení.Do každého jedného metra vložil Matej Tóth na sústredení maximálne úsilie.Bez zraneného Francúza Diniza, najväčšieho súpera v boji o zlato, sa bude Matejovi Tóthovi ľahšie dýchať.Olympijskému víťazovi v Riu i majstrovi sveta v Pekingu chýba do kompletnej zbierky už len zlato na ME, zatiaľ sa môže pochváliť striebrom v Zürichu.Pred rokom, či dokonca pred ôsmimi mesiacmi ani samotný Matej Tóth neveril, že sa tak rýchlo vráti do plnej formy.Matej Tóth verí, že nadchádzajúci európsky šampionát nebude len o ňom.