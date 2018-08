Slovenské volejbalistky vo Viedni podľahli Češkám

Slovenské plážové volejbalistky Natália Dubovcová (vľavo) a Andrea Štrbová, archívna snímka. Foto: Teraz.sk/SVF Foto: Teraz.sk/SVF

World Tour 2018 v plážovom volejbale - Five stars (Major) - Viedeň (Rak.) - G-skupina - streda:



1. kolo: Barbora Hermannová, Markéta Sluková (7-ČR) - Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (26-SR) 2:0 (18, 12) za 36 minút



Maria Antonelliová, Carolina Solbergová-Salgadová (10-Braz.) - Riikka Lehtonenová, Niina Ahtiainenová (23-Fín.) 2:1 (16, -18, 13) za 51 minút



Záverečné 2. kolo (časy sa upresnia neskôr):



O priamy postup do osemfinále: Barbora Hermannová, Markéta Sluková (7-ČR) - Maria Antonelliová, Carolina Solbergová-Salgadová (10-Braz.)



O postup zo skupiny (do play-off o osemfinále): Natália Dubovcová, Andrea Štrbová (26-SR) - Riikka Lehtonenová, Niina Ahtiainenová (23-Fín.)

Viedeň 1. augusta (TASR) - Slovenské reprezentantky v plážovom volejbale Natália Dubovcová a Andrea Štrbová nasadené ako dvadsiate šieste nemajú postupovú istotu po stredajších predpoludňajších zápasoch 1. kola základnej G-skupiny na turnaji najvyššej kategórie Five stars (Major) vo Viedni (31. júla - 5. augusta) v rámci tohtoročnej World Tour. Slovenky v 1. kole nestačili na favorizované české sedmičky podujatia Barboru Hermannovú a Markétu Slukovú, podľahli im 0:2 (-18, -12).Dubovcová a Štrbová sa Hermannovej a Slukovej nerevanšovali za nedávne prehry zo základných skupín na ME v Holandsku a turnaji Major vo švajčiarskom Gstaade a nepridali druhý skalp tejto českej dvojice, ktorú zdolali na májovom štvorhviezdičkovom turnaji v brazílskej Itapeme. Slovenky budú o postup zo skupiny bojovať popoludní alebo podvečer proti fínskym dvadsaťtrojkám Riikke Lehtonenovej a Niine Ahtiainenovej, bude to premiérová vzájomná konfrontácia. Fínky v 1. kole prehrali 1:2 s brazílskymi desiatkami Mariou Antonelliovou a Carolinou Solbergovou-Salgadovou.Dubovcová a Štrbová postúpili do hlavnej súťaže z utorkovej kvalifikácie, ako piate nasadené zvíťazili presvedčivo 2:0 (16, 15) nad nórskymi dvanástkami Ingrid Lundeovou a Odou Johanne Ulvesethovou.