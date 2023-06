Materiál, z ktorého je obal potraviny vyrobený, hrá pre Slovákov dôležitú rolu, ukázal prieskum

6.6.2023 (SITA.sk) -"Recyklovateľnosť obalov je pre Nestlé kľúčovou otázkou. Už v súčasnosti je 9 z 10 obalov výrobkov Nestlé dostupných v slovenských obchodoch navrhnutých tak, aby boli recyklovateľné. Aj naďalej sa snažíme, aby to do roku 2025 bolo 100 %. V tomto roku napríklad postupne upúšťame od používania trojvrstvového kombinovaného materiálu pri obľúbených polievkach Carpathia. Z pôvodného materiálu, ktorý sa nedal recyklovať, prechádzame na recyklovateľný plast, ktorý sa tak triedením môže vracať naspäť do obehu," hovorí Martina Šilhánová, vedúca pre udržateľnosť Nestlé Česko a Slovensko.V prieskume viac ako tri štvrtiny opýtaných (76,8 %) uviedli, že sa zaujímajú o to, v akom obalovom materiáli sú zabalené potraviny, ktoré si kupujú. Najčastejšie uprednostňujú potraviny zabalené v papierovom obale (40,4 %). Aj keď prieskum ukázal, že pre väčšinu ľudí je pri nákupe potravín najzásadnejšia cena, zohľadňujú aj zloženie výrobku, výrobcu či druh obalového materiálu. Až následne je pre nich pri nákupe rozhodujúca krajina pôvodu a prípadná certifikácia výrobku (udržateľnosť pestovania, bio atď.).Prieskum tiež ukázal, že nielen problematika obalov, ale aj ich triedenia je pre ľudí na Slovensku dôležitá. Až 94,7 % respondentov uviedlo, že triedi plast, 91,2 % papier a 90,1 % sklo. V menšej miere aj bioodpad (61,1 %), nápojové kartóny alebo hliníkové obaly. Súčasne respondenti uviedli, že vo vysokej miere tak robia vždy, či väčšinou.Prieskum bol realizovaný v máji 2023 prostredníctvom aplikácie Instant Research na vzorke 525 respondentov.Informačný servis