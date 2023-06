Zásahový tím potvrdil najmenej štyri medvede v Ružomberku

Pohyb najmenej štyroch medveďov zaevidoval v týchto dňoch zásahový tím Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v areáli mestského cintorína v Ružomberku. Potvrdil to Dušan Krupa zo zásahového tímu Západ. Situácia je podľa jeho slov dosť vážna, lokalitu monitorujú. V pondelok (5. 6.) okolo 21.00 h jedného z jedincov odplašili zvukovými a svetelnými efektmi.





Krupa priblížil, že hlásenie dostali uplynulý víkend, následne kolegovia urobili obhliadku terénu. "Boli tu aj v nočných hodinách, overovali si, či tu medveď naozaj je. Zistilo sa, že tu bola medvedica s dvoma mladými a jeden ďalší samec, takže vieme minimálne o štyroch jedincoch. Podľa stôp nájdených ráno však môže byť ich počet aj vyšší. Situácia je dosť vážna, keďže na cintorín chodia ľudia a dochádza aj ku škodám na majetku," zhodnotil Krupa.Doplnil, že v momentálnej situácii neodporúča navštevovať túto lokalitu v skorých ranných a neskorších večerných hodinách.Medvede podľa Krupu lákajú na cintorín kahance a sviečky. "Pravdepodobne obsahujú nejaké pre nich chutné a lákavé látky, pretože ich požierajú a ostávajú po nich iba plasty," povedal. Ubezpečil, že priestor budú monitorovať, aby vedeli stotožniť konkrétnych jedincov. Použijú na nich plašiace zariadenia. Keby nefungovali, zásahový tím podľa jeho slov využije ďalšie možnosti.V lokalite vo zvýšenej miere hliadkuje aj mestská polícia. Cintorín, ktorý bol doposiaľ prístupný nepretržite, je od 19.00 do 8.00 h pre verejnosť uzatvorený. Radnica vyzvala obyvateľov, aby až do odvolania nezapaľovali na cintoríne sviece. Primátor Ľubomír Kubáň kritizoval ministerstvo životného prostredia (MŽP) i ďalšie príslušné orgány, že vo veci nekonajú a mali by robiť viac. Podľa jeho slov je regulácia medveďov na Slovensku jediná možnosť, ako zamedziť takýmto situáciám. "Ide tu o ochranu zdravia a bezpečnosť ľudí, ktorí žijú v týchto lokalitách a územiach," upozornil Kubáň.