Streda 14.1.2026
Meniny má Radovan
|Denník - Správy
Materiály, vďaka ktorým bude aj mrazivá zima čarovná
Studený vietor, chlad a pochmúrne počasie. Pre väčšinu z nás býva zima len obdobím, ktoré treba prečkať, kým sa opäť vrátia teplé jarné dni. Aj zimné mesiace však majú svoje čaro! Keď viete, na ...
14.1.2026 (SITA.sk) - Studený vietor, chlad a pochmúrne počasie. Pre väčšinu z nás býva zima len obdobím, ktoré treba prečkať, kým sa opäť vrátia teplé jarné dni. Aj zimné mesiace však majú svoje čaro! Keď viete, na aké materiály staviť a čím domácnosť vybaviť, môže byť aj pohľad z okna na zasnežené okolie príjemnou kulisou každodenných povinností. Stavte na flanelové posteľné obliečky, perovú prikrývku či hebký TV vak od českej značky Brotex a doprajte si hrejivý oddych aj počas tých najchladnejších dní.
Bez čoho sa v spálni určite nezaobídete? Kvalitné prikrývky sú základ. Tie od českej značky Brotex navyše ocenia aj ľudia, ktorých trápi astma či nepríjemné alergie. Komorové duté vlákno nadchne svojou nadýchanosťou, výbornou tepelnou izoláciou a efektívnym odvodom vlhkosti. Výhodou je aj jednoduchá údržba – materiál rýchlo schne, drží tvar a nepodlieha nástrahám pravidelného používania. Varianta Luxus Plus poteší vysokou gramážou, vďaka ktorej vás prikrývka počas noci príjemne objíme a prispeje tak k pohodlnejšiemu a ničím nerušenému spánku. Typ Thermo zase ponúka modernú technológiu vzduchových komôr, ktorá pomáha udržiavať stabilnú teplotu a zároveň podporuje priedušnosť. Tak ktorou prikrývkou si spríjemníte mrazivé zimné večery? K dostaniu na e-shope www.brotex.cz od 1 159 Kč.
Doprajte si relax nielen cez víkend – s dekou od Brotexu budú aj všedné pochmúrne zimné dni citeľne útulnejšie. Tkanina z mikrovlákna sa vyznačuje vysokou hustotou jemnej priadze, vďaka ktorej je hebká na dotyk, rýchlo schne a drží tvar aj pri častom praní. Napriek nízkej hmotnosti veľmi dobre udržiava teplo. Jemný zamatový povrch sa navyše postará o pocit pravej domácej pohody. Vyberať môžete nielen z celej palety príťažlivých odtieňov, ale aj z viacerých veľkostí – deka micro pre dvojlôžko 200 × 230 cm, deka micro pre jednolôžko 150 × 200 cm či detská deka micro 100 × 150 cm. Vyberte si tú svoju na e-shope od 398 Kč.
Zabaľte sa do hrejivého pohodlia aj pri sledovaní obľúbeného televízneho programu. Vďaka TV vaku od Brotexu sa budete cítiť príjemne zahalení od ramien až po chodidlá. Plyšové mikrovlákno je vybavené deliteľným zipsom s dĺžkou 117 cm a až štyrmi praktickými patentkami na vytvorenie rukávov a goliera. Stačí zapnúť pravú a ľavú stranu v hornej časti a zaslúžený oddych sa môže začať! Z vaku sa navyše jednoducho stane aj klasická deka na prikrytie. Nadchne vás aj minimalistický dizajn vo viacerých farebných variantoch, ktorý elegantne zapadne do akéhokoľvek interiéru. K dostaniu na e-shope za 944 Kč.
Mäkké, hebké a hrejivé. Flanelové posteľné obliečky od českej značky Brotex vynikajú najmä termoregulačnými vlastnosťami. Veľmi dobre izolujú teplo, rýchlo zahrejú a vďaka počesanému povrchu zo 100 % bavlny nepôsobia na dotyk chladne. Jemný vlas navyše vytvára nadýchaný efekt, ktorý zvyšuje pocit pohodlia a pomáha udržiavať príjemnú mikroklímu počas celej noci. Vyberať môžete z viacerých nápaditých dizajnov. Uprednostňujete minimalistické vzory lístkov, túžite zaspávať obklopení ružovými kvetmi alebo vám je bližšia zimná tematika? Nech vás osloví akýkoľvek motív, na e-shope www.brotex.cz je výber naozaj široký. Spálňu pritom nezútulníte len obliečkami, ktoré zakúpite od 1 049 Kč. V ponuke sú aj dekoratívne obliečky na vankúše v rovnakom dizajne, dostupné na e-shope od 146 Kč.
Tradícia, ktorá nikdy nevyjde z módy. V perových lôžkovinách od českej značky Brotex sa budete cítiť ako na obláčiku. Starostlivo vybrané husacie perie láka prirodzenou hrejivosťou, prispôsobivou teplotou a schopnosťou vytvárať vyvážený komfort. Dlhodobo si zachováva nadýchaný objem a po každom zachumlaní sa opäť krásne rozprestrie, takže vás prikrývka objíme rovnako príjemne večer čo večer. Luxusné vyhotovenie PREMIUM navyše stavia na najjemnejšie prachové perie v špičkovej kvalite. Radi by ste si zaobstarali nové lôžkoviny ako komplet? V ponuke Brotex nájdete aj praktický set s prikrývkou a vankúšom. Doprajte si nerušený oddych s perovými lôžkovinami, ktoré na e-shope www.brotex.cz zakúpite od 1 364 Kč.
Poslúžia ako hrejivá deka na pokojné večery pri televízii, ale aj ako štýlový prehoz cez posteľ. Z larisy od Brotexu budete nadšení! Stopercentný akrylový materiál plnohodnotne nahrádza praktické vlastnosti vlnenej tkaniny – príjemne hreje, je mäkký na dotyk a dlhodobo si zachováva tvar aj nadýchaný objem. Nesklame ani pri pravidelnej údržbe. Nežmolkuje sa, nekrčí, rýchlo schne a zachováva si svoj vzhľad. Vďaka elegantnému dizajnu navyše rozžiari každú miestnosť. Hľadáte jednofarebný doplnok na zútulnenie interiéru, alebo skôr výrazný prvok pestrých farieb a motívov? S kolekciami Kira a Karmela si vyberie naozaj každý. K dostaniu na e-shope od 891 Kč.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Materiály, vďaka ktorým bude aj mrazivá zima čarovná © SITA Všetky práva vyhradené.
