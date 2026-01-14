|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 14.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Radovan
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
14. januára 2026
Šufliarská Libiaková končí ako štátna tajomníčka na ministerstve cestovného ruchu, nahradí ju Engel
Ivana Šufliarská Libiaková končí ako štátna tajomníčka na
Zdieľať
14.1.2026 (SITA.sk) - Ivana Šufliarská Libiaková končí ako štátna tajomníčka na ministerstve cestovného ruchu a športu. Vo funkcii ju od 15. januára nahradí Štefan Engel. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní.
Engel bol v apríli minulého roku odvolaný z postu riaditeľa Múzea vo Svätom Antone, ktoré zriaďuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V múzeu pracoval od roku 2016 ako vedúci jedného z oddelení, pričom od konca roku 2018 pôsobil ako jeho riaditeľ.
Od polovice decembra minulého roku bol poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru podpory cestovného ruchu v Sekcii financovania a podpory cestovného ruchu na ministerstve cestovného ruchu a športu. Oblasti záujmu nového štátneho tajomníka sú ochrana prírody, múzejníctvo, cestovný ruch, UNESCO, história, poľovníctvo, rybárstvo, ochrana Národnej kultúrnej pamiatky, pedagogika, turistika a šport.
Zdroj: SITA.sk - Šufliarská Libiaková končí ako štátna tajomníčka na ministerstve cestovného ruchu, nahradí ju Engel © SITA Všetky práva vyhradené.
Engel bol v apríli minulého roku odvolaný z postu riaditeľa Múzea vo Svätom Antone, ktoré zriaďuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V múzeu pracoval od roku 2016 ako vedúci jedného z oddelení, pričom od konca roku 2018 pôsobil ako jeho riaditeľ.
Od polovice decembra minulého roku bol poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru podpory cestovného ruchu v Sekcii financovania a podpory cestovného ruchu na ministerstve cestovného ruchu a športu. Oblasti záujmu nového štátneho tajomníka sú ochrana prírody, múzejníctvo, cestovný ruch, UNESCO, história, poľovníctvo, rybárstvo, ochrana Národnej kultúrnej pamiatky, pedagogika, turistika a šport.
Zdroj: SITA.sk - Šufliarská Libiaková končí ako štátna tajomníčka na ministerstve cestovného ruchu, nahradí ju Engel © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Republika v prieskume skončila za Smerom, matovičovcov a Hlas predbehla s veľkým náskokom
Republika v prieskume skončila za Smerom, matovičovcov a Hlas predbehla s veľkým náskokom
<< predchádzajúci článok
Materiály, vďaka ktorým bude aj mrazivá zima čarovná
Materiály, vďaka ktorým bude aj mrazivá zima čarovná