 Z domova

14. januára 2026

Šufliarská Libiaková končí ako štátna tajomníčka na ministerstve cestovného ruchu, nahradí ju Engel


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Štátna tajomníčka

Ivana Šufliarská Libiaková končí ako štátna tajomníčka na




6819f0163d879691965204 676x451 14.1.2026 (SITA.sk) - Ivana Šufliarská Libiaková končí ako štátna tajomníčka na ministerstve cestovného ruchu a športu. Vo funkcii ju od 15. januára nahradí Štefan Engel. Rozhodla o tom vláda na stredajšom rokovaní.


Engel bol v apríli minulého roku odvolaný z postu riaditeľa Múzea vo Svätom Antone, ktoré zriaďuje ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. V múzeu pracoval od roku 2016 ako vedúci jedného z oddelení, pričom od konca roku 2018 pôsobil ako jeho riaditeľ.

Od polovice decembra minulého roku bol poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru podpory cestovného ruchu v Sekcii financovania a podpory cestovného ruchu na ministerstve cestovného ruchu a športu. Oblasti záujmu nového štátneho tajomníka sú ochrana prírody, múzejníctvo, cestovný ruch, UNESCO, história, poľovníctvo, rybárstvo, ochrana Národnej kultúrnej pamiatky, pedagogika, turistika a šport.


Zdroj: SITA.sk - Šufliarská Libiaková končí ako štátna tajomníčka na ministerstve cestovného ruchu, nahradí ju Engel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Štátna tajomníčka
nasledujúci článok >>
Republika v prieskume skončila za Smerom, matovičovcov a Hlas predbehla s veľkým náskokom
<< predchádzajúci článok
Materiály, vďaka ktorým bude aj mrazivá zima čarovná

