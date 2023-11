Materská spoločnosť značiek Baxi a De Dietrich – BDR Thermea investuje na východe Slovenska viac ako 60 miliónov do výroby zelených technológií na vykurovanie a chladenie a vytvorí 750 nových pracovných miest

BDR Thermea Group, známa na Slovensku hlavne pod značkami Baxi a De Dietrich, investuje na Slovensku do nového výrobného závodu na tepelné čerpadlá a zásobníky teplej úžitkovej vody pre domácnosti viac ako 60 miliónov eur.



750 zamestnancov nájde uplatnenie nielen vo výrobe zelených riešení v oblasti vykurovania a chladenia, ale aj vo výskume a vývoji.



Závod s rozlohou približne 30 000 m2 bude mať výrobnú kapacitu 150 000 tepelných čerpadiel a 300 000 zásobníkov na vodu ročne.



BDR Thermea je globálnou spoločnosťou, ktorá vyvíja a dodáva inovatívne a energeticky účinné produkty a služby v oblasti vykurovania a chladenia. Svojimi riešeniami sa snaží zmierniť dopady klimatickej krízy vďaka inteligentným riešeniam tepelného komfortu s takmer nulovou uhlíkovou stopou pre majiteľov a obyvateľov domov a budov. K jej doterajším trinástim výrobným závodom v rôznych krajinách sveta koncom roka 2024 pribudnú aj novobudované kapacity na východe Slovenska."Nový výrobný závod podčiarkuje ambície spoločnosti dostať sa bližšie k svojim zákazníkom na rastúcich trhoch," hovorí Ronald de Putter, Group Operations Director v BDR Thermea Group. "V nadchádzajúcich rokoch očakávame výrazný nárast dopytu po tepelných čerpadlách a súvisiacich produktoch, pričom sa bude prechádzať od konvenčných kotlov k tepelným čerpadlám. Preto je tento nový závod na Slovensku dôležitý nielen pre našu spoločnosť, ale aj pre energetickú transformáciu v Európe, samozrejme, vrátane samotného Slovenska."Nový výrobný závod s rozlohou približne 30 000 m2 bude mať výrobnú kapacitu 150 000 tepelných čerpadiel a 300 000 zásobníkov na vodu ročne.Moderné výrobné linky budú mať vysokú mieru automatizácie a projekt závodu počíta s investíciami do najmodernejších a energeticky najúčinnejších strojov a zariadení."Na Slovensku patríme so značkou Baxi k lídrom na trhu s plynovými kotlami a vďaka značke De Dietrich sme rozšírili naše kompetencie aj o sortiment tepelných čerpadiel. Teším sa, že práve nové produktové rady tepelných čerpadiel spolu s vonkajšími jednotkami a špičkovými zásobníkmi teplej úžitkovej vody budeme vyrábať od budúceho roku vo Vranove nad Topľou a budeme tak môcť našim klientom doma, ale aj po celej Európe ponúknuť nový sortiment z nášho nového závodu," upresňuje Tomáš Ďurenec, Branch director BDR Thermea Slovakia."Sme radi, že nám dala spoločnosť BDR Thermea dôveru vybudovať v našom priemyselnom a logistickom parku trojpodlažnú budovu najvyššieho štandardu, ktorej súčasťou budú aj udržateľné materiály, fotovoltické panely a tepelné čerpadlá. Našou ambíciou je získať certifikát BREEAM Excellent," hovorí Jakub Soták, konateľ priemyselného a logistického parku Ferovopark.V novom výrobnom závode sa začnú inštalovať prvé moderné linky už v priebehu budúceho roka a s náborom prvých pozícií sa začne počas prvého štvrťroka. BDR Thermea postupne vytvorí 750 nových pracovných miest pre rôzne profesie predovšetkým vo výrobe, v údržbe, logistike, zásobovaní, ale aj vo výskume a vývoji. Okrem bezpečného a moderného pracovného prostredia môžu záujemcovia rátať aj s ďalšími benefitmi, ktoré im budú predstavené počas náborového procesu.Spoločnosť BDR Thermea Group je popredným výrobcom inteligentných riešení vnútornej klímy pre domácnosti a komerčné použitie. Spoločnosť zamestnáva viac ako 6 800 ľudí a pôsobí vo viac ako 100 krajinách sveta. Skupina BDR Thermea Group, ktorá v roku 2022 dosiahla obrat 2,2 miliardy EUR, poskytuje služby zákazníkom pod renomovanými značkami, ktoré patria k popredným na trhu vrátane značiek BAXI, De Dietrich, Remeha, Brötje, Chappée a Baymak. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Apeldoorne v Holandsku.Spoločnosť BDR Thermea Group pôsobí na Slovensku od roku 2005 so svojimi značkami Baxi a De Dietrich a svojim zákazníkom ponúka široké portfólio energeticky efektívnych riešení pre domácnosti a komerčné použitie.