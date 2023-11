Šutaj Eštok podal trestné oznámenie v súvislosti s poskytnutím ochrany čurillovcom

27.11.2023 (SITA.sk) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podal trestné oznámenie v súvislosti s okolnosťami poskytnutia ochrany skupine vyšetrovateľov okolo Jána Čurillu, známymi ako čurillovci.Šutaj Eštok sa na Generálnu prokuratúru obrátil pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Ako uviedol na sociálnej sieti, trestné oznámenie podal na skupinu osôb. Minister je presvedčený, že ochrana pre tieto osoby je nezákonná a bol spáchaný trestný čin.„Podmienky, za akých sa čurillovci dostali k ochrane zo strany Úradu špeciálnej prokuratúry SR, by mali byť prešetrené. Rozumiem, že agenda Úradu na ochranu oznamovateľov je nová, no aj tu treba striktne dodržiavať zákon,“ uviedol Šutaj Eštok.Zdôraznil tiež, že zákon musí platiť pre každého rovnako a považuje za dôležité, aby všetky štátne orgány dodržiavali princípy fungovania právneho štátu. Aj udeľovanie ochrany zo strany Úradu špeciálnej prokuratúry Úradu na ochranu oznamovateľov by podľa ministra vnútra malo mať svoje opodstatnenie.