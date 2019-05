Mathernová: Voľby do EP sú dôležité pre funkčnosť inštitúcií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 20. mája (TASR) - Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu (EP) sú dôležité aj z pohľadu funkčnosti európskych inštitúcií. Pre TASR to uviedla Katarína Mathernová, zástupkyňa generálneho riaditeľa riaditeľstva Európskej komisie (EK) pre susedskú politiku a rozširovanie.Podľa Mathernovej by bolo alarmujúce, ak došlo k veľkému nárastu extrémistických síl na pôde europarlamentu.uviedla s odkazom na tri základné kamene EÚ - Európsku komisiu, Radu EÚ a Európsky parlament.vysvetlila.Upozornila, že eurovoľby majú v skutočnosti veľký vplyv na ľudí, veď až 95 percent legislatívy, ktorú navrhne Európska komisia, prejde systémom rozhodovania cez EP a Radu EÚ.Ak by jeden z dvoch uvedených legislatívnych orgánov zostal nefunkčný, tak nebude možné prijímať rozhodnutia dôležité pre všetkých ľudí. V posledných rokoch to boli napríklad smernice o energetickej účinnosti, opatrenia proti klimatickým zmenám či posilňovaní jednotného trhu EÚ.Európanov v najbližšom období čakajú debaty o sedemročnom rozpočtovom rámci, ktorý pokrýva aj eurofondy a financovanie fungovania EÚ. Na stole sú vážne debaty o klimatických zmenách, ale aj o umelej inteligencii, nástupe robotizácie či nových modeloch obchodovania so svetom.zdôraznila Mathernová.Eurovoľby sú podľa nej dôležité práve preto, aby sa k rozhodovaniu o vážnych témach, ako sú migrácia či azylová politika, dostala nie extrémisti z jednej či druhej strany, antisystémové subjekty, ktoré by sa už od začiatku snažili blokovať debaty na celoeurópskej úrovni.uviedla Mathernová. Dodala, že nárast extrémizmu zrejme posunie štandardné strany k väčšej súdržnosti.Zároveň vyjadrila nádej, že sa voličom podarí zúročiť pozitívne proeurópske nálady, o ktorých informoval minuloročný prieskum Eurobarometra, podľa ktorých je EÚ lepšie vnímaná ako predtým za posledných 15 rokov. Môže za to zrejme aj situácia okolo brexitu, keď Európania vidia, v akom chaose sa ocitlo Spojené kráľovstvo, keď sa rozhodlo Úniu opustiť.opísala situáciu a vyjadrila nádej, že tento rok si Slováci opäť neurobia hanbu a nedostanú na poslednú priečku voličskej účasti v eurovoľbách.