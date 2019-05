Ukrajinský prezident zvolal konzultácie o rozpustení parlamentu

Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj skladá prezidentský sľub v parlamente v Kyjeve v pondelok 20. mája 2019 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 20. mája (TASR) - Európska únia podporí rozhodnutie o rozpustení ukrajinského parlamentu, ktoré bude v súlade s vôľou občanov a ústavou. Podľa agentúry Ukrinform to v pondelok na brífingu v Kyjeve uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič.Šefčovič povedal, že záujmom Európskej únie je, aby sa vysoká miera demokratického správania počas predvolebnej kampane i prezidentských volieb prejavila aj teraz.vyhlásil Šefčovič.Nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vo svojom inauguračnom prejave oznámil zámer rozpustiť parlament a vypísať predčasné voľby.Kým viacerí ukrajinskí politici tento jeho krok vítajú, iní vyzývajú na opatrnosť a nutnosť postupovať v súlade s ústavou.Francúzsky denník Le Monde upozornil, že poslanci by sa mohli postaviť proti Zelenského zámeru, čím by otvorili spor o výklad ústavy.Z ukrajinskej ústavy totiž vyplýva, že prezidentovo rozhodnutie o rozpustení parlamentu môže nasledovať až po tom, ako predseda parlamentu konštatuje nefunkčnosť vládnej koalície. K tomuto kroku zatiaľ na Ukrajine nedošlo, upozornil Le Monde.Takéto konzultácie Zelenskyj zvolal na utorok. Podľa agentúry Ukrinform sa uskutočnia v budove Kancelárie prezidenta v Kyjeve.