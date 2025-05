Matica slovenská pokladá novelu zákona od SNS za škandalóznu, hovorí o pokuse o jej politické ovládnutie

Priehľadný politický krok

12.5.2025 (SITA.sk) - Matica slovenská (MS) zásadne protestuje proti návrhu novely zákona o Matici slovenskej, ktorý predložili do Národnej rady SR poslanci Slovenskej národnej strany (SNS) . Považuje ho za flagrantný zásah do samosprávnych princípov Matice slovenskej, ktoré sú v nej zakotvené už od jej založenia v roku 1863. Súčasne to označuje za vážny pokus o jej politické ovládnutie."Účelový zásah SNS do práve prebiehajúceho matičného volebného procesu nemá v demokratických podmienkach historickú obdobu," uviedla Matica vo vyhlásení, pod ktorým je podpísané jej predsedníctvo. Matica podobný krok nečakala práve od Slovenskej národnej strany, na založení ktorej sa podieľali práve matičiari."Podobné zásahy si v minulosti dovolil štát iba za Uhorska alebo počas komunistického obdobia. V tomto zmysle máme za to, že sa tzv. Slovenská národná strana definitívne spreneverila princípom a národným ideálom, na základe ktorých kedysi vznikla," uviedli matičiari.Obzvlášť škandalózne podľa nich je, že novela zákona je predkladaná v čase, keď sa má o niekoľko mesiacov uskutočniť Valné zhromaždenie Matice slovenskej a predovšetkým voľby do ústredných orgánov ustanovizne."Ide o priehľadný politický krok, keďže novela zasahuje do kreovania troch kľúčových orgánov, a to Výboru MS (matičného parlamentu), predsedu dozorného výboru a predovšetkým do štatutárneho orgánu – predsedu MS. V prípade štatutára dokonca s cieľom vyradiť ho z kandidatúry v najbližších voľbách. SNS sa pod rúškom "obmedzenia koncentrácie moci" pokúša legalizovať svoj vplyv na obsadzovanie matičných funkcií," upozorňujú matičiari a zdôrazňujú, že je výsostným právom členov MS, aby si slobodne a autonómne určovali, kto ich povedie.Súčasne sa podľa nich jedná o nebezpečný precedens do budúcnosti, keďže takýmito krokmi sa môže deštruovať demokratický charakter MS. Podčiarkuje to aj skutočnosť, že predkladatelia navrhujú retroaktívne pôsobenie zákona, ktoré by malo nastať dokonca so spätnou účinnosťou."Matica nebola založená štátom a ani mu nepatrí. O jej budúcnosti nerozhodujú politické strany, ale delegáti valného zhromaždenia MS, ktorí schvaľujú aj stanovy ustanovizne. Treba zdôrazniť, že na takýto útok voči Matici si netrúfla ani niekdajšia ministerka kultúry N. Milanová , ktorá sa otvorene proti nej vyjadrovala," dodali predstavitelia Matice.Zároveň vyzvali všetkých demokraticky a národne zmýšľajúcich poslancov Národnej rady SR, aby návrh novely zákona zamietli. Ak by novela v parlamente prešla, z Matice by sa podľa nich stal politický nástroj."SNS neprišla s týmto návrhom preto, aby podporila mladých, pluralitu či transparentnosť — prišla s ním preto, lebo sa snaží ovládnuť nezávislú národnú ustanovizeň vo chvíli, keď sama je ďaleko pod hranicou zvoliteľnosti do parlamentu. Obzvlášť ironicky pôsobí snaha SNS "inovatívne" rozšíriť práva členov MS zapojením mladých od 15 rokov či možnosť voľby od 18 rokov," poukazujú matičiari, podľa ktorých SNS v skutočnosti navrhuje len to, čo Matica vo svojich stanovách dlhodobo praktizuje.Návrh novely zákona predložili do parlamentu poslanci z klubu SNS Andrej Danko Roman Michelko . Cieľom navrhovanej novely je podľa nich prehĺbenie demokratických princípov vo vnútorných vzťahoch Matice slovenskej.Argumentujú, že ich návrh zavádza jasné a transparentné pravidlá pre fungovanie jej orgánov, posilnenie participatívnych mechanizmov pre členov a zabezpečenie pravidelnej obmeny vo vedení inštitúcie."Tieto zmeny reflektujú dlhodobé podnety zo strany členskej základne Matice slovenskej, odbornej verejnosti, ako aj odporúčania vyplývajúce z dobrej praxe v riadení verejnoprávnych inštitúcií. Návrh zákona kladie osobitný dôraz na obmedzenie potenciálnej koncentrácie moci v rukách jednotlivcov, čím sa posilňuje pluralita názorov a názorová rôznorodosť v rozhodovacích procesoch," uviedli poslanci v dôvodovej správe k návrhu.Zavedenie štvorročného funkčného obdobia pre predsedu Matice slovenskej a predsedu dozorného výboru, spolu s obmedzením maximálne dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období je podľa nich v súlade so štandardmi uplatňovanými v obdobných verejnoprávnych inštitúciách na národnej i medzinárodnej úrovni.