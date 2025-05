Fico svojou účasťou na oslavách v Moskve ohrozil bezpečnosť Slovenska, podľa KDH ide o politický symbol

Ohrozená bezpečnosť Slovenska

Infožiadosť





Slovenský premiér Robert Fico vo štvrtok 8. mája pricestoval do Moskvy, aby sa v piatok 9. mája zúčastnil na spomienkových oslavách výročia konca druhej svetovej vojny a porážky nacistického Nemecka.





12.5.2025 (SITA.sk) - Premiér svojou účasťou na oslavách v Moskve ohrozil bezpečnosť SR a koaličný partner sa vyhovára, že išlo o aktivitu strany Smer . Upozornilo na to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s tým, že predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Moskve stál po boku svetových diktátorov na čele s Vladimírom Putinom „Ide o politický symbol, ktorým sa premiér zahráva s osudom Slovenska a ohrozuje našu bezpečnosť. Je neakceptovateľné svojou prítomnosťou schvaľovať ruskú propagandu, útoky na Ukrajinu či konanie Ruska na Slovensku prostredníctvom hybridných útokov," vyhlásili kresťanskí demokrati.Ako upozornil bývalý minister spravodlivosti a podpredseda KDH Viliam Karas , Fico svojou zahraničnou politikou škodí Slovensku, ekonomickým záujmom a občanom.„U našich partnerov je Slovensko odsúvané na druhú koľaj. O to zarážajúcejšie pre nás je, že ani prezident SR, ktorý v zmysle Ústavy SR zodpovedá za zahraničnú politiku, ani politici vládneho Hlasu-SD sa rázne nedištancovali od tejto cesty. Vyhovárajú sa, že nejde o cestu predsedu vlády, ale o výjazd a aktivitu strany Smer. To je absurdná výhovorka a umývanie si rúk nad medzinárodnou hanbou, ktorú nám vláda spôsobuje,“ vyhlásil Karas.Otázkou podľa poslanca Františka Majerského (KDH) je, kto túto cestu organizoval a platil. Ak išla z rozpočtu SR, otázkou podľa neho je, prečo sa Ficovi na túto cestu skladali všetci občania Slovenska, aj tí, ktorí s jeho cestou nesúhlasia. V prípade, že išlo o aktivitu Smeru, je podľa neho na mieste sa pýtať, kde je faktúra za vládne služby, a prečo na nej boli účastní aj zamestnanci Úradu vlády SR Kresťanskí demokrati sa tak obracajú prostredníctvom infožiadosti na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), aby vysvetlil, kto túto zahraničnú cestu platil a rovnako na Úrad vlády SR, kto túto cestu organizoval a kto sa na nej zo zamestnancov Úradu vlády SR aj zúčastnil.„Ak teda išlo o vládnu návštevu, čo by potvrdzovala účasť štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mareka Eštoka či viacerých predstaviteľov a zamestnancov Úradu vlády SR, chceme vedieť, či bol dodržaný riadny postup a cesta bola na rokovaní vlády schvaľovaná, a ako hlasovali jednotliví ministri aj za stranu Hlas-SD, aby sa občania Slovenska dozvedeli pravdu,“ uzavrel Majerský.