Matka zverejnila srdcervúce video so šikanovaným chlapcom, zareagovali aj viaceré celebrity

21.2.2020 (Webnoviny.sk) - Vlnu podpory a solidarity vyvolalo tento týždeň na internete video, na ktorom deväťročný austrálsky chlapček trpasličieho vzrastu plače a hovorí o tom, že sa chce zabiť, pretože mu spolužiaci stále robia zle. Video natočila chlapcova matka a hovorí na ňom o tom, ako musí na chlapca stále dozerať, aby si neublížil. Vyzýva ľudí na celom svete, aby boli k sebe milí, a nerobili si navzájom to, čo druhé deti robia jej synovi."Môžete, prosím, v tomto vychovať vaše deti, vaše rodiny, vašich priateľov," hovorí matka, zatiaľ čo chlapček ďalej usedavo plače a zabára si hlavičku do autosedačky. Neskôr začne plakať aj matka."Práve som vybrala svojho syna zo školy, stala som sa svedkyňou ďalšieho šikanovania, zavolala som riaditeľovi, a chcem, aby všetci ľudia, rodičia, vychovávatelia, učitelia, videli, že toto je dopad, aký má šikanovanie," hovorí Yarraka Bayles, matka deväťročného Quadena. Jej syn podľa nej zažíva v škole podobné peklo každý jeden deň. "Je to deväťročné dieťa. A ja naňho musím stále dozerať, aby som zabránila jeho pokusom o samovraždu," hovorí nešťastná matka.Video od utorka, kedy sa objavilo na internete, zhliadlo vyše 14 miliónov ľudí, a na sociálnych sieťach sa začali šíriť hashtagy ako #StopBullying (Zastavte šikanovanie) a #WeStandWithQuaden (Sme s Quadenom).Podporu malému chlapcovi vyslovili aj viaceré celebrity, video označil za "absolútne srdcervúce" aj syn amerického prezidenta Eric Trump."Si silnejší, ako si myslíš, kamarát," odkázal chlapcovi známy austrálsky herec Hugh Jackman. Švajčiarsko-turecká basketbalová hviezda Enes Kanter pozval chlapca aj s rodičmi na zápas NBA a americký komik Brad Williams, ktorý je sám trpasličieho vzrastu, vyzbieral pre chlapca s rodinou za jeden deň 130-tisíc dolárov na návštevu Disneylandu."Toto nie je len pre Quadena, ale pre všetkých, ktorí boli vo svojom živote šikanovaní, a ktorým hovorili, že nie sú dostatočne dobrí. Ukážme Quadenovi aj ďalším, že je na svete dobro a že oni si ho zaslúžia," napísal Williams.