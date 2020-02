Na Námestí slobody v Bratislave si pamiatku Kuciaka a Kušnírovej minútou ticha uctili tisíce ľudí. V spoločnom ekumenickom vyhlásení sa ľudom prihovorili Daniel Pastirčák, brat Félix a Juraj Jordán Dovala. „Keby Ján a Martina verní zodpovednej slobode nepoložili svoj život, neboli by sme sa prebudili z letargie,“ uviedol Pastirčák.

Juraj Jordán Dovala vyzval ľudí, že ak chcú naplniť odkaz Jána a Martiny, mali by sa stať lepšími a láskavejšími a aby vo voľbách volili múdro a s otvoreným srdcom. „Zlo sa nedá poraziť ďalší zlom. Skúsme liať oheň do ohňa, či sa uhasí. Neuhasí sa. Zlo porazíme jedine pravdivosťou a dobrotou,“ dodal.

V Bratislave vystúpili rodičia zavraždených

Brat Félix pripomenul, že ak chce človek zmeniť svet, musí najskôr zmeniť samého seba. Poďakoval zároveň rodičom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že vychovali svoje deti k čestnosti. Na záver svojho príhovoru brat Félix pozval ľudí k spoločnej modlitbe.

Pred ľudí na bratislavskom námestí sa postavila aj rodina Kuciakovcov a mama Martiny Kušnírovej, Zlatica. „Dnes uz prešlo veľa chvíľ, odkedy nám niekto zobral šťastie, odkedy nám zastal čas, odkedy sa tu s vami stretávame,“ prečítala ich posolstvo herečka Táňa Pauhofová.

„Prepojenie, ktoré vznikajú medzi hlavnými podozrivými a najvyššími politikmi či sudcami v našej krajine, sú hrozivé,“ pokračovala. „Mrzí nás, že ľudia často bez toho, aby sa naozaj zaujímali, viac čítali a rozumeli veciam, presadzujú svoje osobné, nepodložené názory a pocity. Zlu skutočne stačí, aby sme nehľadali pravdu a boli ticho,“ prečítala herečka.

Zľava, novinári: Zuzana Petková, Monika Tódová, Adam Valček a Xénia Makarová v príhovore počas spomienkového zhromaždenia Za Jána a Martinu a za slušnú krajinu, ktoré organizovala občianska iniciatíva Za slušné Slovensko pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Námestí slobody v Bratislave. Bratislava, 21. február 2020. Foto: SITA/Jakub Julény

Za investigatívnych novinárov sa zúčastneným prihovorila Monika Tódová, ktorá stála na pódiu spolu so Zuzanou Petkovou, Xéniou Makarovou a Adamom Valčekom. „Tie guľky nás zasiahli všetkých. Boli presné. Prešli našimi srdciami aj našimi hlavami. Ďakujeme vám, že ste to nenechali tak. Ďakujeme vám, že ste za tie dva roky vyšli často na námestia, že chcete poznať pravdu a podporujete nás,“ uviedla Tódová.

Dodala, že novinári sa snažia písať o všetkom, o čom už Ján Kuciak napísať nestihol. „V tejto krajine fungovala mafia, mali politikov, mali generálneho prokurátora, mali policajného prezidenta, mali šéfa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), mali ľudí na špeciálnej prokuratúre, mali svojich sudcov, svoju ‚opičku‘ Jankovskú. Budeme podrobne sledovať všetky kauzy ďalej, nenecháme to tak, ani Ján Kuciak by to tak nenechal,“ uzavrela Tódová a vyzvala prítomných na veľký potlesk pre slušných policajtov, prokurátorov a sudcov.

Zástupcovia spojených občianskych iniciatív apelovali na ľudí, aby išli voliť a vo všetkých oblastiach volili odborníkov. Na námestí vystúpili aj Juraj Vozár, ktorý má matku Rómku, Holanďanka žijúca 14 rokov na Slovenska Illah von Oijen, Marek Mach z projektu Mladí proti fašizmu a ďalší aktivisti. Podujatie hudobne podporili aj zbor Vesna, raperi Vec a Tono S. a spevák Juraj Benetin.

V Žiline rečnili aj „Sajfa“ s manželkou

Aj Žilina sa pridala medzi mestá, v ktorých uskutočnilo zhromaždenie iniciatívy Organizátori po piatich mesiacoch od posledného spomienkového podujatia vymenili Námestie Andreja Hlinku za Mariánske námestie, medzi rečníkmi sa objavili aj známy moderátor Matej „Sajfa“ Cifra s manželkou Veronikou.

Cifrovci vo svojom prejave nabádali prítomných k pokračovaniu „v misii“, ktorú zavraždený novinár so svojou snúbenicou začali. „Poďme budovať novú spoločnosť a poďme ju budovať hlavne pre Jána a Martinu. Chceme spoločnosť, v ktorej sme si všetci rovní a v ktorej si mocní nevybavujú rozsudky a beztrestnosť. Spoločnosť, ktorá sa nebojí priznať si svoje chyby a poučiť sa z nich. A či sa nám to páči alebo nie, aj spoločnosť, ktorá si váži svojich politikov, lebo si ich volíme,“ uviedli.

Účastník s transparentom a zvončekom počas spomienkového zhromaždenia Za Jána a Martinu a za slušnú krajinu, ktoré organizovala občianska iniciatíva Za slušné Slovensko pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Mariánskom námestí v Žiline. Žilina, 21. február 2020. Foto: SITA/Milo Fabian

Ich predrečník Tibor Máhrik, miestny kazateľ Cirkvi bratskej, vyjadril nespokojnosť nad súčasným stavom spoločnosti. „Naša krajina mi pripadá ako ľudské telo, ktoré je infikované od kliešťa a dostalo boreliózu. Postupne je paralyzované a nemôže sa hýbať. Janko Kuciak identifikoval to miesto vpichu, kde kliešť zaniesol infekciu. Prichádza čas, aby sme odstránili príčinu infekcie a aby sme nasadili silné antibiotiká. Tá šanca prichádza budúci týždeň,“ vyhlásil pred takmer 500 prítomnými.

Aj v Košiciach prečítali list Jozefa Kuciaka

V Košiciach sa zhromaždenie konalo na Hlavnej ulici a prišlo približne tisíc ľudí. Začalo sa minútou ticha a na pódiu sa okrem iných vystriedali básnik a aktivista Tomáš Straka, novinár Konštantín Čikovský či investigatívec Dušan Karolyi.

„Pietne zhromaždenie za Jána, za Martinu a za slušnú krajinu sa dnes koná v Košiciach a v ďalších 60 mestách po celom Slovensku. Chceme si pripomenúť ich odkaz a hodnoty slobody, demokracie a solidarity medzi ľuďmi. Táto tragická udalosť skutočne zmenila túto krajinu, zobudila občiansku spoločnosť, ktorá už nikdy nesmie zaspať, aby sa niečo také nezopakovalo,“ uviedol pre agentúru SITA spoluorganizátor podujatia Ján Galik.

Účastníci počas spomienkového zhromaždenia Za Jána a Martinu a za slušnú krajinu, ktoré organizovala občianska iniciatíva Za slušné Slovensko pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej v Košiciach. Košice, 21. február 2020. Foto: SITA/Ivan Fleischer

Pripomenul taktiež dve požiadavky iniciatívy Za slušné Slovensko, a to vyšetrenie vraždy a zostavenie novej dôveryhodnej vlády. Zároveň vyzval zúčastnených k účasti na budúcotýždňových parlamentných voľbách. Na záver bol podobne ako v iných mestách prečítaný list od otca Jána Kuciaka, Jozefa, a po zaspievaní štátnej hymny bolo pokojné zhromaždenie organizátormi ukončené.

Matovič apeloval na nevoličov

Na bratislavskom Námestí SNP je aj podujatie zorganizované opozičnými politickými stranami, kde vystúpili aj rodičia Kuciaka a matka Kušnírovej.

Otec zavraždeného Jána, Jozef Kuciak, zhromaždených požiadal, aby sa zúčastnili na nadchádzajúcich parlamentných voľbách a aby sa rozhodovali „srdcom a hlavou“. „Každý jeden hlas je platný,“ povedal. Zlatica Kušnírová zase prítomných porosila, aby na zavraždený pár nezabudli. „Toto už nikdy nedovoľme,“ uviedla v súvislosti s vraždou.

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič na zhromaždení vyhlásil, že je potrebné dobojovať boj, ktorý začali Ján s Martinou. Súčasná vládna garnitúra podľa Matoviča Slovensko uniesla, to avšak patrí všetkým jeho obyvateľom. „Vy, nevoliči, prídite nám pomôcť,“ apeloval. Dodal, že v súčasnosti si ľudia nespokojní so situáciou na Slovensku môžu vybrať z bohatej ponuky politických subjektov.

Predseda hnutia OĽANO Igor Matovič počas spomienkového zhromaždenia pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Námestí SNP v Bratislave. Bratislava, 21. február 2020. Foto: SITA/Jakub Julény

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) pripomenula vo svojom prejave rôzne kauzy, ktorým sa zavraždený Kuciak venoval.

On ako aj zavraždená maltská novinárka Daphne Caruana Galizia boli podľa nej zavraždení vo svojich vlastných krajinách, pretože ich ovláda mafia. „Marian Kočner je vo väzbe nie vďaka, ale napriek vládnym politikom,“ povedala.

Podujatia sa zúčastnil aj bývalý prezident a šéf strany Za ľudí Andrej Kiska. „Ja poviem len dve slová. Nikdy nezabudneme,“ vyhlásil.

Europoslankyňa a kandidátka za stranu SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová (vpravo) počas spomienkového zhromaždenia pri príležitosti druhého výročia vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej na Námestí SNP v Bratislave. Bratislava, 21. február 2020. Foto: SITA/Jakub Julény

Spomienkové stretnutia boli naplánované aj v zahraničných mestách, a to napríklad v Aucklande, Melbourne, Brne, Prahe či Viedni. „Veľmi si vážime, že toľkým záleží na pamiatke Jána a Martiny, na slušnom a spravodlivom Slovensku. Nezabúdame. Pokračujeme. Spoločne to zvládneme,“ vyzýva iniciatíva na sociálnej sieti.

Za slušné Slovensko okrem zhromaždení spoluorganizuje spolu s ďalšími iniciatívami od 21. do 28. februára Týždeň Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, počas ktorého usporiadajú množstvo podujatí po celej krajine.

Zhromaždenie v Prievidzi

Vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili vo februári 2018 v ich dome vo Veľkej Mači. Kuciak pracoval ako investigatívny a v rámci svojej činnosti sa zameriaval aj na kauzy spojené s podnikateľom Marianom Kočnerom. V súčasnosti sa koná súdne pojednávanie s Kočnerom, Alenou Zsuzsovou, Miroslavom Marčekom a Tomášom Szabóm, ktorí sú obžalovaní z objednávky, sprostredkovania a vykonania vraždy. Marček je pritom vyčlenený na samostatné súdne pojednávanie.