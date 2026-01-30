Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

30. januára 2026

Matku mal trikrát bodnúť do chrbta, žena po hospitalizácii zomrela. Syn skončil v cele policajného zaistenia – FOTO


Vlastnú matku dobodal v sobotu popoludní v obci v okrese Nové Mesto nad Váhom 31 ročný muž. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Nové Mesto nad Váhom ho obvinil zo zločinu ...



225694701_1791686074375418_2231963048642981695_n e1629809793837 676x490 30.1.2026 (SITA.sk) - Vlastnú matku dobodal v sobotu popoludní v obci v okrese Nové Mesto nad Váhom 31 ročný muž. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Nové Mesto nad Váhom ho obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví. Keďže poškodená neskôr na následky zranení zomrela, skutok prekvalifikuje na zločin zabitia.


„Muž trikrát bodol do chrbta svoju 66-ročnú matku. Týmto konaním jej spôsobil rezné rany, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici. Poškodená na následky zranení neskôr v nemocnici zomrela,“ informovala o rodinnej tragédii hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.

Obvinený bol obmedzený na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade poškodenej bola vykonaná súdno-znalecká pitva. Prípad je podľa polície v súčasnosti predmetom znaleckého skúmania a zároveň prebiehajú ďalšie procesné úkony potrebné na jeho riadne a úplné objasnenie.


Zdroj: SITA.sk - Matku mal trikrát bodnúť do chrbta, žena po hospitalizácii zomrela. Syn skončil v cele policajného zaistenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

