|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 30.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ema
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. januára 2026
Matku mal trikrát bodnúť do chrbta, žena po hospitalizácii zomrela. Syn skončil v cele policajného zaistenia – FOTO
Vlastnú matku dobodal v sobotu popoludní v obci v okrese Nové Mesto nad Váhom 31 ročný muž. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Nové Mesto nad Váhom ho obvinil zo zločinu ...
Zdieľať
30.1.2026 (SITA.sk) - Vlastnú matku dobodal v sobotu popoludní v obci v okrese Nové Mesto nad Váhom 31 ročný muž. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ Nové Mesto nad Váhom ho obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví. Keďže poškodená neskôr na následky zranení zomrela, skutok prekvalifikuje na zločin zabitia.
„Muž trikrát bodol do chrbta svoju 66-ročnú matku. Týmto konaním jej spôsobil rezné rany, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici. Poškodená na následky zranení neskôr v nemocnici zomrela,“ informovala o rodinnej tragédii hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Obvinený bol obmedzený na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade poškodenej bola vykonaná súdno-znalecká pitva. Prípad je podľa polície v súčasnosti predmetom znaleckého skúmania a zároveň prebiehajú ďalšie procesné úkony potrebné na jeho riadne a úplné objasnenie.
Zdroj: SITA.sk - Matku mal trikrát bodnúť do chrbta, žena po hospitalizácii zomrela. Syn skončil v cele policajného zaistenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
„Muž trikrát bodol do chrbta svoju 66-ročnú matku. Týmto konaním jej spôsobil rezné rany, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie a hospitalizáciu v nemocnici. Poškodená na následky zranení neskôr v nemocnici zomrela,“ informovala o rodinnej tragédii hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Obvinený bol obmedzený na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. V prípade poškodenej bola vykonaná súdno-znalecká pitva. Prípad je podľa polície v súčasnosti predmetom znaleckého skúmania a zároveň prebiehajú ďalšie procesné úkony potrebné na jeho riadne a úplné objasnenie.
Zdroj: SITA.sk - Matku mal trikrát bodnúť do chrbta, žena po hospitalizácii zomrela. Syn skončil v cele policajného zaistenia – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pellegrini ocenil záchranné zložky, štát podľa neho musí urobiť viac než len poďakovať – VIDEO, FOTO
Pellegrini ocenil záchranné zložky, štát podľa neho musí urobiť viac než len poďakovať – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Matica slovenská nesúhlasí so zapojením slovenských miest do maďarskej súťaže, iniciatívu považuje za kontroverznú
Matica slovenská nesúhlasí so zapojením slovenských miest do maďarskej súťaže, iniciatívu považuje za kontroverznú