30. januára 2026

Matica slovenská nesúhlasí so zapojením slovenských miest do maďarskej súťaže, iniciatívu považuje za kontroverznú


Matica slovenská nesúhlasí so zapojením slovenských miest do súťaže Maďarské hlavné mesto mládeže 2026. Súťaž organizuje Ministerstvo ...



622701731_1307670751387531_499572777386658366_n 676x451 30.1.2026 (SITA.sk) - Matica slovenská nesúhlasí so zapojením slovenských miest do súťaže Maďarské hlavné mesto mládeže 2026. Súťaž organizuje Ministerstvo kultúry a inovácií Maďarska. Inštitúcia upozornila, že sa v médiách a na sociálnej sieti objavili informácie o tom, že sa do tejto súťaže zapojili aj slovenské mestá.


Konkrétne ide o Dunajskú Stredu, Fiľakovo a tiež obec Ipeľský Sokolec. Súťaž je koncipovaná ako iniciatíva, v ktorej sa o titul uchádzajú dvojice obcí, a to jedna z územia Maďarska a druhá z obce s maďarským obyvateľstvom v susednej krajine takzvanej „Karpatskej kotliny".

Ostrý nesúhlas


Matica slovenská vyjadrila ostrý nesúhlas s tým, aby sa slovenské mestá do tejto súťaže zapojili. Súčasne vyzýva príslušné orgány, aby preskúmali zákonnosť a primeranosť takéhoto konania zo strany dotknutých samosprávnych orgánov. Posúdiť treba podľa Matice slovenskej možné medzinárodné či iné právne dôsledky.

Inštitúcia priblížila, že podmienky súťaže predpokladajú vypracovanie komplexných programových a organizačných dokumentov, vrátane komunikačnej stratégie k slávnostnému odovzdaniu titulu Maďarské hlavné mesto mládeže 2026, ako aj návrhov na zriaďovanie miestnych štruktúr mládežníckej participácie.

Symbolická aj politický kontext


Víťazné obce získajú finančnú podporu vo výške 100 miliónov forintov pre každého partnera. Ide tak o sumu presahujúcu štvrť milióna eur. Predsedníctvo Matice slovenskej túto iniciatívu pokladá za kontroverznú z hľadiska jej symbolického politického aj medzinárodného kontextu. Súťaž totiž môže podľa inštitúcie vyvolať napätie, a to práve v období, keď sa slovensko-maďarské vzťahy postupne stabilizujú.

„Zároveň v sebe nesie prvky, ktoré môžu vzbudzovať nedôveru slovenskej verejnosti, otvárať citlivé historické otázky a predovšetkým byť vnímané ako zásah do otázok štátnej suverenity Slovenskej republiky. Používanie pojmu Karpatská kotlina v tomto kontexte a symbolická prezentácia nadnárodného priestoru podporujú historicko-revizionistické interpretácie, ktoré sú v stredoeurópskom priestore dlhodobo vážnou témou," dodala Matica slovenská.

Inštitúcia zdôraznila, že si plne uvedomuje význam medzinárodnej spolupráce, podpory mládeže či rozvoja kultúrnych vzťahov. „Zároveň veríme, že vzťahy medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ako aj medzi slovenským a maďarským národom, sa budú naďalej rozvíjať na princípoch vzájomného rešpektu, rovnosti, dobrého susedstva a nezasahovania do vnútorných záležitostí druhého štátu," uzavrelo predsedníctvo Matice slovenskej.


Zdroj: SITA.sk - Matica slovenská nesúhlasí so zapojením slovenských miest do maďarskej súťaže, iniciatívu považuje za kontroverznú © SITA Všetky práva vyhradené.

