Matky by sa mohli starať o deti kamarátok či susediek, Krajniak pripravuje pravidlá pre detské skupiny

13.4.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce a sociálnych vecí pripravuje nové pravidlá pre fungovanie tzv. detských skupín. Po rokovaní vlády to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Ak sa podľa neho mama postará počas pracovného času aj o dve deti, napríklad svojich kamarátok alebo susediek, tak im to štát administratívne umožní. Podľa neho tento krok môže pomôcť mnohým slovenským, aj ukrajinským rodinám.„Týmto uvoľňujeme kapacity. Ak mamička chce ísť do práce alebo sa potrebuje starať o ďalšie deti, tak to chceme umožniť," povedal Krajniak. Deti pred nástupom na základnú školu by tak boli umiestnené aj v detských skupinách.