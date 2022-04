Polícia počas sviatkov zintenzívni kontroly na cestách, sústredí sa na alkohol za volantom či dodržiavanie rýchlosti

Polícia

počas

veľkonočných

sviatkov

posilní

dopravné

a

poriadkové

hliadky

na

celom

Slovensku

Polícia očakáva nápor na cestách

Alkohol za volantom

13.4.2022 (Webnoviny.sk) -, do opatrení zapojí aj železničných policajtov.Akcia Život začne vo štvrtok (14. apríla) a potrvá do pondelka (18. apríla) do večerných hodín. Polícia to odôvodňuje predpokladanou zvýšenou intenzitou cestnej premávky počas veľkonočných sviatkov. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová Policajti budú podľa potreby riadiť a usmerňovať premávku na nehodových miestach a úsekoch, dohliadať na frekventovaných križovatkách a hlavných cestných ťahoch, preventívne pôsobiť na miestach väčšej koncentrácie osôb ako sú bary, diskotéky, stanice, kostoly, cintoríny či nákupné centrá.Polícia plánuje dohliadať aj na disciplinovanosť chodcov, cyklistov a motocyklistov a vo zvýšenej miere sa zameriavať na kontrolu dodržiavania najvyšších dovolených rýchlostí a na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok.Polícia pripomína, že vodiči pod vplyvom alkoholu na cesty nepatria. „Jazda v opitosti nad jedno promile je trestný čin, za ktorý hrozí až ročné väzenie. Takéto prípady budú policajti riešiť nekompromisne," zdôraznila Bárdyová.