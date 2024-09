Matky, ktorým dieťa nebolo prijaté do škôlky a poberajú predĺžený rodičovský príspevok, nemajú nárok na rodičovskú dovolenku

Nárok na rodičovskú dovolenku

Určité výnimky

18.9.2024 (SITA.sk) - Matka - zamestnankyňa, ktorej dieťa nebolo prijaté do spádovej materskej školy a od septembra poberá predĺžený rodičovský príspevok, nemá nárok na rodičovskú dovolenku podľa Zákonníka práce.Upozornil na to odborník na dane a odvody Jozef Mihál . Ak chce zamestnankyňa zostať doma s dieťaťom, ktoré už dovŕšilo tri roky, pretože nezískala preňho miesto v škôlke, nemá automaticky nárok na poskytnutie rodičovskej dovolenky.V tomto prípade môže zamestnávateľ poskytnúť neplatené voľno, avšak nie je povinný tak urobiť. Podľa Zákonníka práce, na ktorý sa Mihál odvoláva, zamestnankyňa alebo zamestnanec majú právo na rodičovskú dovolenku len do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku.Výnimku tvoria len prípady, kedy ide o dlhodobý nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa, vtedy nárok trvá až do šiestich rokov veku dieťaťa. Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi dohodnúť so zamestnancom o predĺžení rodičovskej dovolenky do veku piatich rokov dieťaťa, len ak sa rodičovská dovolenka nevyčerpala celá v čase, kedy dieťa ešte nemalo tri roky.Matky, ktorých deti neboli prijaté do materskej školy po dovŕšení troch rokov, však čelia riziku, že im nebude poskytnuté neplatené voľno, a ak im aj bude poskytnuté, nemajú podľa Mihála ochranu pred výpoveďou.