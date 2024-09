Zapojenie nového a odvoz starého spotrebiča je kľúčovým benefitom pre generáciu 55+

Odvoz starých spotrebičov a šetrenie času ako najväčšie benefity

Preprava elektrospotrebičov vyžaduje odborné zaobchádzanie

18.9.2024 (SITA.sk) -Kedysi preferovali tradičné kamenné obchody, teraz objavujú výhody a pohodlie, ktoré im ponúka internetový obchod. Posun v spotrebiteľskom správaní starších generácií núti obchodníkov prispôsobovať svoje stratégie a poskytovať produkty a služby, ktoré spĺňajú ich špecifické potreby. S rozširujúcou sa digitálnou gramotnosťou ľudí nad 55 rokov a ekonomickými výhodami online nákupov sa tento trend pravdepodobne bude ešte viac prehlbovať.Prieskum, ktorý pre technologicko-logistickú spoločnosť DODO a najväčšieho slovenského predajcu elektrospotrebičov NAY realizovala agentúra Nielsen Admosphere na vzorke 506 internetových respondentov 15+ ukazuje, že 48,8 % respondentov nakúpilo za posledné štyri roky domáce spotrebiče v internetovom obchode. Najčastejšie sú to ľudia vo veku 35 – 54 rokov, z ktorých 20,2 % nakupuje domáce spotrebiče online aspoň raz za rok.Rastúcej obľube sa tak teší aj segment veľkých spotrebičov, ako sú chladničky, mrazničky, umývačky riadu, mikrovlnné rúry a práčky, čo dokazuje zvyšujúcu sa dôveru ľudí voči online nákupom pri zariaďovaní domácnosti. Tento trend je viditeľný ako doplnok návštevy kamennej predajne, najmä ak chce obchodník poskytnúť svojim zákazníkom čo najlepší zážitok z nakupovania a čo najkomplexnejšie uspokojiť ich potreby."Zákazníkom nad 55 rokov chýba v internetovom obchode osobný kontakt s predajcom. Napriek tomu sledujeme, že aj táto generácia čoraz viac vyhľadáva pohodlie a výhody online nákupov. Kvalitné služby a poradenstvo preto ponúkame aj v e-shope, okrem už spomínanej dopravy sem patrí aj predĺžená záruka, predaj na splátky, okamžitá výmena, poistenie, inštalácia klimatizácie a mnohé iné. Dobrá integrácia online a offline prostredia je kľúčová. Kombinovaním výhod oboch kanálov sa maximalizuje nákupný zážitok zákazníkov a spokojnosť so zakúpeným tovarom," hovorí Anna Olvecká, Head of Marketing v NAY.Prieskum pre DODO a NAY ukázal, že šetrenie nákladov na dopravu a času považuje väčšina respondentov (54,7 %) za najväčší benefit nákupu veľkých spotrebičov v internetovom obchode. Nasleduje odvoz starých spotrebičov (44,6 %), rýchlosť a presnosť doručenia (43 %) a služby spojené s vynesením a zapojením nových spotrebičov (36,4 %)."V segmente veľkých spotrebičov je rýchle a pohodlné doručenie prirodzenou potrebou. Domáce spotrebiče, ktoré často vážia desiatky kilogramov vyžadujú navyše aj inštaláciu. Pre "big box" zásielky preto zabezpečujeme službu doručenia dvoma kuriérmi s vynesením na želané poschodie. Špecificky sledujeme, že sú tieto služby kľúčové pre generáciu 55+. Pri takomto type tovaru je tiež dôležitá flexibilita doručenia, keďže niektoré spotrebiče sú v domácnosti nenahraditeľné. Doručujeme preto aj večer či počas víkendov," hovorí Ivo Velíšek, CEO technologicko-logistickej spoločnosti DODO pre Slovensko a Česko.Viac ako 56 % respondentov vo veku nad 55 rokov je ochotných si doobjednať doručenie v deň objednávky a odvoz starých spotrebičov, ktorý šetrí čas a námahu spojenú s ich odvozom na zberné miesta. Táto veková skupina má zároveň záujem o službu vynesenia a zapojenia nového spotrebiča priamo v ich domácnosti, ktorá eliminuje potrebu fyzicky náročnej manipulácie s ťažkými zariadeniami a zároveň zabezpečuje odborné zapojenie, čo zaručuje správnu funkčnosť a bezpečnosť spotrebiča. Až 55,4 % respondentov naprieč generáciami z celej vzorky by si takýto typ služby doobjednalo, ak by bola dostupná v ich oblasti.Elektrospotrebiče sú často objemné a zároveň aj krehké, čo znamená, že manipulácia a preprava musia byť vykonané s maximálnou opatrnosťou. Navyše mnohé z týchto spotrebičov potrebujú odbornú inštaláciu, aby fungovali správne, čo znamená, že doručenie by malo zahŕňať aj montáž a zapojenie."Špecifikami odvetvia nás previedol priamo tím špecialistov z NAY. K našim zavedeným štandardom doručovania sme tak pridali ďalšie, špeciálne pre segment elektrospotrebičov. Nestane sa tak, že napríklad chladničku povezú kuriéri naležato. Presvedčili sme sa tiež o dôležitosti ochrannej obuvi, a to aj v sklade pri manipulácii," hovorí Ivo Velíšek.Záujem o online nakupovanie medzi ľuďmi nad 55 rokov nie je len prechodným trendom, ale odráža rastúci vplyv moderných technológií na každodenný život bez ohľadu na vek. Tento fenomén prináša nové príležitosti pre podnikateľov a zároveň mení spôsob, akým vnímame staršiu generáciu v kontexte digitálneho sveta.