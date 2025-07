Matovič a Remišová chcú zrušiť Ficovu doživotnú rentu aj maniere s majákmi, predstavili „antipapalášsky zákon“ – VIDEO

Bezbrehý papalášizmus

Zrušenie Ficovej doživotnej renty

Obmedzenie nadužívania limuzín s majákmi

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Predaj drahých víl, ktoré nikomu neslúžia

Prísnejšia kontrola účelnosti a hospodárnosti štátnych letov

Zníženie počtu štátnych tajomníkov

11.7.2025 (SITA.sk) - Vláda pohŕda občanmi, predsedníčka Za ľudí Ján Magušin a líder hnutia Slovensko Igor Matovič chcú presadiť "antipapalášsky zákon".Dôkazom toho, že vláda rekordne pohŕda občanmi, sú podľa Remišovej papalášske maniere a papalášske výhody, dvojnásobné platy, doživotné renty, luxusné výlety do zahraničia, štátne vily, predražené limuzíny či veľké množstvo úradníkov.Remišová kritizuje aj zneužívanie majákov a sirén na limuzínach, s ktorými sa politici vládnej koalície a štátni tajomníci dostávajú cez zápchy na cestách a predbiehajú bežných občanov, aj keď na to nemajú pádny dôvod."Tento bezbrehý papalášizmus už vidia aj spolupracovníci Roberta Fica Smer-SD ) a voliči vládnej koalície. Preto sme sa rozhodli po viacerých podnetoch od občanov pripraviť návrh opatrení, ktoré tieto maniere zastavia a do parlamentu predložíme Lex antipapaláš - antipapalášsky balíček," informovala Remišová s tým, že vládni politici nesmú za peniaze ľudí požívať a zneužívať výhody, o akých sa bežným ľuďom ani nesníva.Poslankyňa priblížila, že Lex antipapaláš zatiaľ obsahuje sedem opatrení, a to zrušenie doživotnej renty pre Fica, zrušenie papalášskych manierov s majákmi, drahých víl pre papalášov, zrušenie nákupu predražených limuzín, stopka pre zbytočných štátnych tajomníkov a zrušenie leteckých zájazdov ministrov na účet občanov. Podľa slov Remišovej sa budú priebežne dopĺňať aj ďalšie opatrenia."Prvým opatrením bude okamžité zrušenie Ficovej doživotnej renty. Fico sa má občanom zodpovedať za rozvrat právneho štátu, za skorumpované prostredie, ktoré pripravilo krajinu o miliardy eur a za to, že spravil za roky svojej vlády z tigra Európy krajinu, ktorá zaostáva takmer vo všetkom. Preto žiadna doživotná renta nebude, pán Fico," vyhlásila Remišová.Súčasne upozornila aj na potrebu obmedziť nadužívanie limuzín s majákmi. "V ranných zápchach sa vládni papaláši či vládni úradníci predierajú s majákmi cez autá v zápche, div ich nepozhadzujú z mosta, na hulákajúcich majákoch sa prezident chodí ostrihať k holičovi, či dokonca na majákoch si idú po bagetu do obchodu," upozornila Remišová.Poslankyňa pripomenula aj incidenty a nehody limuzín politikov a úradníkov, pri ktorých došlo aj k zraneniam či škodám na majetku. "Je známe, že táto vláda sa už úplne odtrhla z reťaze, vieme o ministerstvách, kde hromadne nechávajú montovať majáky do áut snáď už aj vrátnikom, u Tarabu má štátny tajomník desať áut, skrátka rozhodli sa ľuďom robiť zle a ukazovať, akí sú nadľudia. Preto navrhneme zaviesť striktné obmedzenia a žiadne papalášstva štátnych tajomníkov a úradníkov sa tolerovať nebudú," doplnila Remišová.Strana Za ľudí a hnutie Slovensko podobne navrhujú ďalej predať aj drahé vily pre politikov, ktoré nikomu neslúžia. "Vláda ide rekonštruovať papalášsku vilu pre Fica v Košiciach za takmer tri milióny eur a do vily pre Rašiho už naliala päť miliónov eur. Navyše, Raši sa zľakol hnevu ľudí a vila za päť miliónov eur je teraz prázdna," upozornila poslankyňa s tým, že tieto peniaze sa radšej mohli dať do programov podpory bývania pre mladé rodiny."Zavedieme limit na nákup limuzín aj pre ministrov, okrem odôvodnených výnimiek pri špeciálnych bezpečnostných požiadavkách, pretože nie je možné, aby si tu minister vnútra či ministerka kultúry úplne svojvoľne kupovali najdrahšie luxusné autá," vyhlásila Remišová.Ďalším navrhovaným opatrením je prísnejšia kontrola účelnosti a hospodárnosti štátnych letov, z ktorých si podľa poslankyne robia cestovku. Navyše podľa nej porušujú zákon tým, že odmietajú zverejniť zoznam pasažierov, ktorí sa prevážajú na účet občanov."Navrhneme, aby ministerstvá proaktívne a povinne zverejňovali náklady, účel a program ciest pri ktorých sa využíva vládny špeciál, a to aj s uvedením pasažierov," dodala Remišová.Ján Magušin (Za ľudí) súčasne predstavil aj opatrenie, ktorým sa zníži počet štátnych tajomníkov. Ako upozornil, súčasná vláda ich má totiž rekordné množstvo."Ficova vláda vraj konsoliduje, ale rozmnožil sa im rekordný počet štátnych tajomníkov, a to až o tretinu. Dnes ich je 36, pričom mnohí za obrovský plat, auto s majákmi, šoféra a sekretariát len do slova a do písmena varia kávu, pretože si vládne strany potrebovali upratať svojich členov na teplé fleky," uviedol Magušin a upozornil, že štátny tajomník a jeho ľudia stoja občanov okolo 300-tisíc eur ročne.Čiže Ficovi pridaní štátni tajomníci znamenajú výdavky 3-4 milióny ročne z vašich peňazí. Preto navrhujeme obmedziť počet štátnych tajomníkov na dvoch, bez možnosti akejkoľvek výnimky," uzavrel Magušin.