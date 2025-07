Únia miest Slovenska podporuje aktívne starnutie seniorov

11.7.2025 (SITA.sk) -Obe strany sa zhodli na tom, že kvalita života staršej populácie musí byť jednou z priorít modernej samosprávy. "Spolupráca s OZ Vetulus – Liga pre seniorov nám otvára cestu k praktickým riešeniam a inovatívnym nástrojom, ktoré mestám umožnia lepšie reagovať na demografické zmeny,"OZ Vetulus a ich informačná platforma Liga pre seniorov sa zameriava na podporu aktívneho starnutia seniorov, zlepšuje prístup k informáciám, vzdeláva v oblasti moderných technológii, spolupracuje s odborníkmi z oblasti psychiatrie, sociálnej práce, zdravotníctva a školstva, ako aj digitálnych technológií. S podporou ÚMS, ktorá združuje mestá naprieč celým Slovenskom, plánuje organizovať semináre, školenia a podporovať aktivity v mestách, ktoré prinesú seniorom nové možnosti zapojenia sa do spoločenského života v mestách, vytvoria nové komunity a podporia ich aktivizáciu aj v seniorskom veku."Našou víziou je Slovensko ako krajina, kde sa dá dôstojne zostarnúť – a to najmä v mestách, ktoré majú možnosť meniť realitu na úrovni komunít. Veríme, že s podporou Únie miest Slovenska sa nám podarí rozšíriť pozitívne príklady, ako sa dá aktívne a s úctou starnúť."Prvé spoločné aktivity sú naplánované už na jeseň tohto roka. Pôjde napríklad o vzdelávacie kurzy Seniori online, ktoré sú zamerané na smart telefóny a ich používanie, prednášky o informačnej platforme Liga pre seniorov, ktorá poskytuje prehľad o dostupných sociálnych službách, finančných príspevkoch, dôchodkoch a o ďalších dôležitých oblastiach v rátane odborných workshopov pre mestských pracovníkov, či diskusné fóra so seniormi.V e t u l u sKlemensova 4811 09 Bratislava+421 903 733 813Informačný servis