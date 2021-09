Matovič: Ak sa potvrdia Lipšicove slová o tajnej službe, treba hnutiu Sme rodina odňať post SIS

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.9.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutiu Sme rodina by mal byť odňatý post riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) , ak sa potvrdia informácie, že za vojnou v polícii je tajná služba . Uviedol to minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) v relácii V politike v televízii TA3.„Ak by sa preukázali slová Daniela Lipšica , že za týmto hataním spravodlivosti bola činnosť SIS, treba buchnúť po stole a zobrať tento post hnutiu Sme rodina,“ povedal Matovič a dodal, že by to bolo obrovské zlyhanie SIS a chce veriť, že tomu tak nie je.Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic je pravdepodobne sledovaný SIS. Po mimoriadnom rokovaní parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, ktorý sa zaoberal dianím v bezpečnostných zložkách štátu, to povedal poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí).