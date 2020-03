Matovič bude mať obrovskú zodpovednosť zložiť stabilnú vládu, reagoval na exit poll Bugár

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

1.3.2020 - Predseda Mosta-Híd Béla Bugár zatiaľ nechcel reagovať na výsledok exit pollu agentúry Focus vykonaný pre TV Markíza. Podľa neho by strana v dnešných parlamentných voľbách získala 2 percentá voličských preferencií. K výsledku svojej strany vo voľbách sa chce Bugár vyjadriť až po tom, keď budú známe oficiálne výsledky. Predstavitelia a kandidáti Mostu-Híd v jej volebnom štábe v centrále strany v Bratislave prijali informácie o výsledku exit pollu zdržanlivo.Bugár okomentoval výsledok hnutia Obyčajní ľudia a nezávisle osobnosti , ktorý v exit polle získali takmer 26 percent hlasov voličov. „Povedal som, že prvý určite bude Matovič. Bude mať obrovskú zodpovednosť zložiť stabilnú vládu, zodpovednú vládu a splniť to, čo sľúbil," povedal Bugár. „My sme to, čo sme sľúbili, splnili," dodal predseda Mosta-Híd.