Matovič by mal zverejniť majetkové priznanie svojej manželky, žiada mimovládka Transparency

Prepísal celý majetok na manželku

Verejná kontrola najmocnejšieho politika

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) vyzvala predsedu vlády Igora Matoviča OĽaNO ), aby zverejnil majetkové priznanie svojej manželky. TIS to uviedla na sociálnej sieti.Ako jeden z dôvodov uvádza aj to, že Matovič pred vstupom do politiky prepísal celý svoj majetok na manželku a papierovo takmer nič nevlastní. Preto je podľa mimovládky legitímne sa pýtať na majetky jemu najbližšej osoby.„Keď to nezaujíma mňa, nevidím najmenší dôvod, aby to zaujímalo niekoho iného,“ reagoval na otázky okolo finančných investícií svojej manželky predseda vlády. To podľa TIS nie je reakcia hodná politika, ktorý chce posunúť krajinu k vyššej transparentnosti a bojovať s korupciou.„Premiér má ako blízka osoba nepochybne silný osobný záujem na ochrane majetku svojej manželky a tým aj svojich detí. Nás občanov to zaujíma tiež, podobne ako keď aj pri iných politikoch skúmame, či sa náhodou pri výkone funkcie neobohatili,“ uvádza TIS.Mimovládka uvádza, že ak premiér odmieta zverejniť informácie o majetku manželky, upiera tým všetkým občanom možnosť vystaviť najmocnejšieho slovenského politika verejnej kontrole.Transparency tiež pripomenula, že pred marcovými parlamentnými voľbami vyzvala lídrov všetkých strán, aby odkryli svoje majetkové pomery nad rámec zákona a v prípade šéfa Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) aj o údaje jeho manželky. „On odmietol, kým to nespravia aj iní volební lídri. Tí však v podobnej papierovo ‚nemajetkovej‘ situácii neboli,“ vysvetľuje TIS.