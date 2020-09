Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon do 30. októbra 2020

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.9.2020 (Webnoviny.sk) - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.Keďže spoločnosť chce dať takýmto subjektom príležitosť, aby sa prihlásili a odo dňa prihlásenia uzavreli s dodávateľom zmluvu a vyhli sa tak zvýšeným poplatkom a pokutám po tom, keď takéto nelegálne pripojenie odhalí, dodávateľ, vyhlasuje odAk do uvedeného termínu nedôjde k legalizácii pripojenia uzavretím zmluvného vzťahu na príslušnom zákazníckom centre a kontrolou bude potvrdené pripojenie či už na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, prípadne odberateľ odvádza vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie bez spoplatnenia alebo využíva vlastnú studňu, z ktorej bez zaplatenia odvádza vody do verejnej kanalizácie, dôjde aj k vyčísleniu škody pre konkrétneho odberateľa.V prípade, že odberateľ má uzavretú zmluvu na dodávku vody, avšak za odvádzanie odpadovej vôd do verejnej kanalizácie neplatí, dodávateľ si uplatní aj príslušnú pokutu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok. Takéto konanie odberateľa je kvalifikované ako trestný čin, preto reálne hrozí aj trestnoprávna zodpovednosť v zmysle Trestného zákona.Veríme, že vyhlásením generálneho pardonu motivujeme subjekty, ktoré do dnešného dňa odoberali pitnú vodu alebo odvádzali vody z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie nelegálne k uzavretiu zmluvného vzťahu.Informačný servis