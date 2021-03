Matovič by mohol ohlásiť dovoz Sputnika, Žitňanská tipuje aj v prijatie istej dávky reflexie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2021 - Medzi zásadnými rozhodnutiami, ktoré avizoval premiér Igor Matovič (OĽaNO), by mohol byť dovoz ruskej vakcíny Sputnik V. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedla šéfka poslaneckého klubu strany Za ľudí Jana Žitňanská s tým, že sa o tom už komunikuje v médiách.Zároveň zopakovala, že strana Za ľudí by bola nerada, ak by občania boli vystavení tomuto očkovaniu, kým nebude vakcína certifikovaná. Predseda vlády vo svojom profile na sociálnej sieti v nedeľu 28. februára napísal, že tento týždeň oznámi dve veľké rozhodnutia, ktoré Slovensko výrazne zmenia.Žitňanská sa spolieha na to, že tým druhým rozhodnutím by mohlo byť prijatie istej reflexie, pretože situácia je podľa jej slov vážna. „My si myslíme, že keďže sme takto pred rokom vo voľbách sľúbili, že budeme iní, tak aj budeme podľa toho postupovať," dodala.