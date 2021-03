Fabriky nemajú možnosť pripraviť sa na tvrdý lockdown, ministerstvo sa vyhýba odpovediam

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.3.2021 - Podniky na Slovensku zatiaľ nemajú možnosť pripraviť sa na možný tvrdý lockdown. Vláda pritom v nedeľu odsúhlasila, že ak nové opatrenia na riešenie aktuálnej pandemickej situácie nezaberú do 21. marca, začne sa príprava na zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny. Čo bude takýto krok znamenať pre slovenské fabriky, však nateraz jasné nie je.Ministerstvo hospodárstva SR neodpovedalo na otázky agentúry SITA, ktorých podnikov by sa prerušenie výroby týkalo a na ako dlho by museli zastať výrobné linky. Vyhlo sa aj odpovedi na možnosti prípadnej kompenzácie. „Tieto otázky sú v tejto chvíli predčasné," reagoval stručne rezort hospodárstva.Kabinet v nedeľu schválil desať okruhov opatrení, ktorých cieľom má byť zastaviť nárast hospitalizácií v nemocniciach a spomaliť šírenie ochorenia COVID-19. Od 8. marca bude napríklad povinnosťou nosiť respirátor FFP2 bez filtra v obchodných prevádzkach a v mestskej hromadnej doprave, od 15. marca následne vo všetkých interiéroch, okrem prvého stupňa základných škôl.Sprísnia sa kontroly prechodu štátnych hraníc, zaviesť sa má podmienka 72-hodinového negatívneho testu pre vstup na Slovensko pre pendlerov zo susedných krajín. Tiež sa navrhuje zacieliť testovanie na koronavírus na osoby s príznakmi, osoby v ohniskách a potenciálnych ohniskách. Zvýšiť sa má tiež počet kontrol vykonávaných príslušníkmi Policajného zboru.