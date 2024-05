Matovič by si v prípade úspechu v eurovoľbách mandát neprevzal, Šipoš a Mikulec áno

Nejde o podraz na voličov

Žiaden extrém

Pretláčanie liberálnych vecí

23.5.2024 (SITA.sk) - Ak by predseda hnutia Slovensko Igor Matovič získal v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu (EP) viac krúžkov ako Peter Pollák , ktorý je číslom jeden na kandidátke hnutia, mandát si neuplatní.Uviedol to pre agentúru SITA s tým, že to Pollákovi prisľúbil v čase predstavovania kandidátky. Matovič podotkol, že je hrdý na Polláka ako prvého Róma zastupujúceho Slovensko v EP a myslí si, že by post europoslanca mal zastávať aj naďalej.Predseda hnutia Slovensko zdôraznil, že nejde o podraz na voličov, keďže dopredu ohlásili, čo plánujú urobiť.„Ak by sme klamali do volieb, že „áno, jasné, voľte ma, pôjdem do europarlamentu“, a potom zrazu po voľbách poviete niečo iné, vtedy to podvodom je,“ vyjadril sa.Považuje za férové, ak vopred avizujú, že ide o taktiku, ktorou chcú pomôcť svojej kandidátke.„Kandidujem z posledného miesta, lebo si myslím, že tak sa to patrí v mojom prípade,“ uviedol Matovič a podotkol, že to tak robí už 15 rokov v politike, lebo považuje za férové, aby si voliči „vykrúžkovali“ svojho politika z posledného miesta.Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš považuje za dôležité, aby Slovensko bolo v Európskom parlamente zastúpené, najmä ľuďmi, ktorí „vyznávajú normálnosť, nie žiaden extrém“.Je toho názoru, že na jednej strane stoja strany, ktoré nás ťahajú k Rusku, na strane druhej také, ktoré podľa Šipoša presadzujú hodnoty, ktoré „nie sú v súlade so zdravým rozumom a s myšlienkami ľudí, ktorí zakladali EÚ“.V tomto smere poukázal na pretláčanie rôznych progresívnych a liberálnych vecí. Šipoš zdôraznil, že Úniu považujú za úspešný projekt, ktorý významne pomáha aj Slovensku.„Ak ma tam ľudia budú chcieť, som pripravený prevziať si mandát,“ vyjadril sa. (Šipoš je číslo tri na kandidátke hnutia do eurovolieb - pozn. SITA)Poslanec parlamentu za hnutie Slovensko a dvojka ich kandidátky do EP Roman Mikulec sa pre agentúru SITA vyjadril, že ak by bol zvolený do europarlamentu, dôveru občanov by si vážil, mandát by prevzal a do EP išiel.