ITIS Holding, ktorý je súčasťou skupiny PPF, dokončil akvizíciu nemeckej skupiny VITRONIC

23.5.2024 (SITA.sk) -ITIS Holding a VITRONIC sa skvele dopĺňajú z hľadiska poskytovaných riešení i regionálneho pokrytia. Komplementárnosť oboch spoločností umožňuje vytvorenie silného poskytovateľa ITS a automatizácie s uceleným portfóliom udržateľných riešení pre mestskú mobilitu, mýtne systémy, bezpečnosť na cestách, vynucovanie (tzv. enforcement) a automatizáciu so schopnosťou dodávať tieto riešenia takmer kdekoľvek na svete."ITIS Holding ponúka overené riešenie pre satelitné mýto, ktoré je najlepšie vo svojej triede, zatiaľ čo VITRONIC je svetovým lídrom v oblasti bezpečnosti na cestách a automatizácie s použitím inovatívnej technológie strojového videnia. Pristupujeme k akvizícii VITRONIC-u ako k dlhodobej strategickej investícii. Spojením týchto dvoch lídrov z niekoľkých odvetví je našou ambíciou rozvíjať celú skupinu do globálne úspešného, veľkého poskytovateľa ITS," uviedol Matej Okáli, generálny riaditeľ ITIS Holding-u.Po formálnom dokončení transakcie ITIS Holding výrazne posilní kapitálovú štruktúru VITRONIC-u príspevkom 50 miliónov eur."Tento rok VITRONIC oslavuje 40 rokov od svojho založenia. Som presvedčený, že s novým vlastníkom čakajú obe oblasti – Traffic i Automation – ešte tie najlepšie roky. Komplementárnosť našich riešení, produktov, softvéru a služieb nám umožňuje ponúknuť zákazníkom podstatne širšiu škálu pokročilých technologických riešení. Všetko toto bude aj naďalej podporené renomovaným konceptom ‚Made in Germany‘," povedal Daniel Scholz-Stein, generálny riaditeľ VITRONIC-u.ITIS Holding je odhodlaný rozvíjať podnikanie VITRONIC-u a udržiavať kontinuitu pre existujúcich aj nových zákazníkov. ITIS Holding aj skupina PPF sú pripravené urýchliť rast celej skupiny tým, že pomôžu VITRONIC-u vstúpiť na nové trhy alebo lepšie obsluhovať tie existujúce.Informačný servis