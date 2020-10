Matovič chce celoplošné testovanie Slovákov, na sklade však nemajú dostatočné množstvo testov (video)

aktualizované 17. októbra, 13:56



Situácia je vážna a bolo vo verejnom záujme, aby sme tie tri týždne mlčali," ozrejmil premiér.

Prvé otestujú najrizikovejšie regióny

Doplnil, že predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR v tejto súvislosti spustil verejné obstarávanie na testy na koronavírus.

Odbery vo volebných miestnostiach

17.10.2020 (Webnoviny.sk) -Obyvateľov Slovenska čaká celoplošné testovanie na koronavírus . Na sobotňajšej tlačovej konferencii to povedal predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO). V tejto súvislosti bude podľa jeho slov v nedeľu 18. októbra mimoriadne rokovanie vlády.„Posledné tri týždne sme chystali najväčšiu logistickú operáciu, aká kedy bola na Slovensku spravená. Je to celoplošné pretestovanie obyvateľov Slovenska, a to nielen raz.Hlavné testovanie bude podľa Matoviča o dva týždne, v sobotu 31. októbra a nedeľu 1. novembra. Budúci víkend, teda 24. a 25. október, by chcel premiér využiť na testovanie najrizikovejších regiónov, konkrétne okresov Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín a ak na to budú stačiť kapacity, tak aj Bardejov. Testovať sa bude antigénovými testami, štát ich objednal približne 13 miliónov.Odberové miesta by sa mali podľa Matoviča vytvoriť tam, kde sú ľudia zvyknutí chodiť voliť. Na Slovensku je takýchto volebných okrskov 5 997, pričom v každom z nich by bolo prítomných sedem ľudí, ktorí by zabezpečovali testovanie. V tejto súvislosti premiér rokoval s Ozbrojenými silami SR a vláda by na rokovaní 18. októbra mala prijať uznesenie, na základe ktorého by ozbrojené sily boli poverené, aby testovanie zabezpečili logisticky.Premiér však na tlačovej konferencii nevedel povedať, či testovanie bude povinné. Odpoveď by mohla byť podľa neho známa v najbližších dňoch. Ak by sa nakoniec od tohto plánu upustilo, predseda vlády vyhlásil, že podá demisiu.