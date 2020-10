Sulík celoplošné testovanie ľudí víta, ale Pellegrini očakáva najskôr vysvetlenie

Výsledok je známy do pár minút

Množstvo otvorených otázok

17.10.2020 - Minister hospodárstva a líder vládnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík považuje celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus za správny krok. Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) expremiéra Petra Pellegriniho si však chce počkať na vysvetlenie, čo má toto testovanie priniesť a za akých podmienok pre ľudí sa má uskutočniť.Podľa ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej ostávajú v súvislosti s celoplošným testovaním ešte otvorené otázky. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré zverejnili vo svojich profiloch na sociálnej sieti.„Testy sú kúpené, na Dušičky pretestujeme všetkých obyvateľov a budeme vedieť, kto je a kto nie je nakazený. Potom je to na zodpovednosti infikovaných, aby dodržali karanténu. Prosím veľmi pekne všetkých, aby sa testovania zúčastnili,“ napísal Sulík vo svojom profile na sociálnej sieti. Pripomenul, že antigénový test stojí štyri eurá a výsledok je známy do 20 minút.Strana Hlas-SD si počká na vysvetlenie, čo má toto testovanie priniesť a za akých podmienok pre ľudí sa má uskutočniť. „Pri obrovskom amaterizme tejto vlády v zdravotnej, ekonomickej i sociálnej oblasti máme oprávnené pochybnosti, či ho dokáže vláda pripraviť tak, aby prinieslo zmysluplné výsledky a aby zároveň nenapomohlo ďalšiemu šíreniu vírusu,“ priblížila strana na sociálnej sieti.Doplnila, že ak by si vláda a jej predseda plnili svoje povinnosti v boji proti pandémii, „Slovensko vôbec nemuselo byť v súčasnej situácii a nemuseli sme pristupovať k takýmto experimentom“.Podľa ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej ostávajú v súvislosti s celoplošným testovaním ešte otvorené otázky, o ktorých bude v nedeľu 18. októbra rokovať vláda.„Riešime najväčšiu krízu od druhej svetovej vojny a ako vláda musíme postupovať jednotne. Sme v situácii, akú žiadna vláda v histórii nášho národa neriešila a tomu zodpovedajú aj prostriedky. Prosím ľudí o dôveru, pretože súdržnosť je v tejto dobe veľmi dôležitá,“ uviedla ministerka.