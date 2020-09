Matovič chce zmeny v nebankovkách, o činnosti skupiny Arca Capital mal vedieť Fico aj Pellegrini

Spolupáchatelia Fico a Pellegrini

Zmenky neboli vyplatené

Dočasná ochrana pred veriteľmi

21.9.2020 (Webnoviny.sk) - Premiér Igor Matovič OĽaNO ) chce iniciovať zmenu zákona, ktorý by chránil potenciálnych klientov a upozorňoval ich na riziká investície. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii.„Musíme oddeliť zrno od pliev. Musíme oddeliť bezpečné bankové investície od investícií do súkromných firiem, kde je nulové ručenie,“ povedal.Počas svojej vlády nechce dopustiť, aby akákoľvek finančná skupina prezentovala vklady do nej ako bezpečnú investíciu.Matovič uviedol, že expremiéri Peter Pellegrini Smer-SD ) boli informovaní v roku 2018 o podozrivých činnostiach finančnej skupiny Arca Capital , ktorá patrí pod spoločnosť Arca Investments Ak podľa neho takéto informácie mali a nekonali, považuje ich za spolupáchateľov. Ich čin je podľa neho o to obludnejší, ak obviňujú z podvodu jeho manželku, ktorá je podľa neho tiež obeťou.Mená ľudí, ktorí mu poskytli informácie, zverejní vtedy, ak s tým budú súhlasiť. Vysvetlil, že momentálne sa títo ľudia obávajú, že ak by svedčili, boli by kriminalizovaní.Manželka Matoviča Pavlína má tri zmenky v Arca Investments po 200-tisíc eur. Dve zmenky mali byť vytvorené v čase, keď bol Matovič premiér a disponoval informáciami, že firma je v problémoch.Zmenky neboli vyplatené. Jedna z nich bola vytvorená už v čase, keď bola spoločnosť v problémoch. Rozdiel oproti medializovaným informáciám je aj v tom, že ide o inú spoločnosť. Medializované informácie hovorili o Arca Capital.Hovorkyňa strany Hlas - sociálna demokracia Patrícia Medveď Macíková uviedla v reakcii na Matovičovú tlačovú konferenciu, že Pellegrini nemal na túto tému žiadne oficiálne stretnutie ani rokovanie.„Ak sa naňho obrátili pri niektorých príležitostiach občania s rôznymi podnetmi či problémami, vždy ich odporučil na príslušné štátne orgány,“ uviedla.Materská spoločnosť Arca Investments, a.s. sa nachádza v dočasnej ochrane pred veriteľmi, ktorá bola riadne schválená súdom a v rámci ktorej nie je možné nakladať s majetkom skupiny.Manažérka finančnej skupiny Arca Capital Terézia Barčíková zdôraznila, že skupina pri všetkých investoroch zachováva princíp rovnakého zaobchádzania, pričom žiadny z jej klientov nebol nezákonne uprednostnený pred inými a ani žiadnemu svojmu investorovi neposkytla vopred zvýhodňujúce obchodné informácie.Doplnila, že medializované tvrdenia hrubo poškodzujú skupinu Arca Capital a spoločnosť sa bude brániť právnou cestou.