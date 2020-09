Kollár sa nasadenej volavky nebojí. Ak bude pekná, tak sa s ňou aj vyspím, reagoval

Uviedol, že nie je ochotný sa komukoľvek za túto konverzáciu ospravedlniť a ani sa neospravedlní. „Bola to moja súkromná komunikácia a nebola určená pre verejnosť,“ vysvetlil šéf parlamentu s tým, že v tomto virtuálnom svete si píše s kadekým a relaxuje pri tom.

Podľa vlastných slov by vyvodil zodpovednosť, ak by v tejto komunikácii zaznelo, že vlastnou hlavou chcel zarobiť 50 miliónov, alebo že vlastnou hlavou išiel rozkradnúť zdravotníctvo, alebo že založil štátnu mafiu a volali by ho veľkým šéfom.

Kollár odpovedal aj na otázku, či sa nebojí, že na neho niekto nasadí volavku. „Kľudne nech si nasadí volavku, a keď sa to bude dať a bude to pekná baba, tak sa s ňou aj vyspím,“ reagoval.

