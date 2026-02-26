|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 26.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Viktor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. februára 2026
Matovič: Fico ľudí najprv vyhnal do zahraničia a teraz im chce zobrať ešte aj právo rozhodnúť o osude Slovenska – VIDEO
Tagy: Parlamentné voľby predseda hnutia Slovensko Premiér Slovenskej republiky Voľby zo zahraničia Volebné právo
Robert Fico chce získať dva percentuálne body vo voľbách tým, že zoberie volebné právo ľuďom, ktorých ...
Zdieľať
26.2.2026 (SITA.sk) - Robert Fico chce získať dva percentuálne body vo voľbách tým, že zoberie volebné právo ľuďom, ktorých roky jeho politiky vyhnali žiť do zahraničia. Tvrdí to opozičné Hnutie Slovensko. Reaguje tým na stredajšie vyjadrenia premiéra, ktorý vyhlásil, že nevylučuje zrušenie hlasovania poštou zo zahraničia v parlamentných voľbách.
Predseda Zboru poradcov premiéra Roberta Fica Erik Kaliňák vo vysielaní Infovojny potvrdil, že zrušenie korešpondenčnej voľby zo zahraničia skutočne koalícia pripravuje. Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič hovorí, že Ficov cieľ je manipulácia volieb v prospech súčasnej koalície, keďže zahraniční Slováci zväčša dávajú hlasy opačnému politickému spektru. "Mafia tým získa dva percentuálne body vo voľbách a tie sú schopné rozhodnúť voľby, pretože sú to približne tri mandáty," uviedol Matovič na tlačovej besede.
Podľa jeho názoru práve Fico vyhnal týchto ľudí do zahraničia a teraz im chce zobrať ešte aj právo rozhodnúť o osude Slovenska, aby sa v budúcnosti mohli prípadne vrátiť. "Tí ľudia majú právo rozhodnúť o tom, aby sa Slovensko konečne zbavilo mafie," myslí si. Dodal, že na Slovensku nežijeme v demokracii.
Hnutie Slovensko tiež kritizuje Ficove diskusie so študentmi na školách. Podľa Matoviča predseda vlády zneužíva svoje postavenie a robí si medzi študentmi politické mítingy, pretože tam prezentuje svoje politické názory. Podľa lídra hnutia Slovensko tým porušuje školský zákon, v ktorom sa vyslovene píše o politickej neutralite a na školách sa zakazuje činnosť politických strán.
"Nedovolíme, aby si Fico len tak beztrestne chodil po školách a porušoval explicitne zákon, preto každej jednej škole napíšeme žiadosť o rovnaký priestor. Keď chce škola dodržať školský zákon, tak musí zabezpečiť neutralitu a vykompenzovať propagandu v prospech Ruska a Číny propagandou v prospech Európskej únie, ktorú veľmi radi poskytneme v diskusii so študentami škôl," povedal Matovič s tým, že každú jednu odpoveď zo školy zverejní.
Veronika Remišová dodala, že na Ficových diskusiách nie je nikto, kto by jeho tvrdenia vyvracal alebo poskytoval študentom fakty. "Nie sme v komunizme a študenti by mali mať právo na pluralitu názorov. Keď ľudia prídu protestovať proti takémuto spôsobu diskusie, tak mladý Kaliňák ich posiela k psychológovi. Paradoxne, jediný politik, na ktorého duševné zdravie upozorňovalo 850 psychiatrov, je práve jeho šéf Robert Fico," povedala.
Zdroj: SITA.sk - Matovič: Fico ľudí najprv vyhnal do zahraničia a teraz im chce zobrať ešte aj právo rozhodnúť o osude Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Zboru poradcov premiéra Roberta Fica Erik Kaliňák vo vysielaní Infovojny potvrdil, že zrušenie korešpondenčnej voľby zo zahraničia skutočne koalícia pripravuje. Predseda Hnutia Slovensko Igor Matovič hovorí, že Ficov cieľ je manipulácia volieb v prospech súčasnej koalície, keďže zahraniční Slováci zväčša dávajú hlasy opačnému politickému spektru. "Mafia tým získa dva percentuálne body vo voľbách a tie sú schopné rozhodnúť voľby, pretože sú to približne tri mandáty," uviedol Matovič na tlačovej besede.
Na Slovensku nežijeme v demokracii
Podľa jeho názoru práve Fico vyhnal týchto ľudí do zahraničia a teraz im chce zobrať ešte aj právo rozhodnúť o osude Slovenska, aby sa v budúcnosti mohli prípadne vrátiť. "Tí ľudia majú právo rozhodnúť o tom, aby sa Slovensko konečne zbavilo mafie," myslí si. Dodal, že na Slovensku nežijeme v demokracii.
Hnutie Slovensko tiež kritizuje Ficove diskusie so študentmi na školách. Podľa Matoviča predseda vlády zneužíva svoje postavenie a robí si medzi študentmi politické mítingy, pretože tam prezentuje svoje politické názory. Podľa lídra hnutia Slovensko tým porušuje školský zákon, v ktorom sa vyslovene píše o politickej neutralite a na školách sa zakazuje činnosť politických strán.
Študenti by mali mať právo na pluralitu názorov
"Nedovolíme, aby si Fico len tak beztrestne chodil po školách a porušoval explicitne zákon, preto každej jednej škole napíšeme žiadosť o rovnaký priestor. Keď chce škola dodržať školský zákon, tak musí zabezpečiť neutralitu a vykompenzovať propagandu v prospech Ruska a Číny propagandou v prospech Európskej únie, ktorú veľmi radi poskytneme v diskusii so študentami škôl," povedal Matovič s tým, že každú jednu odpoveď zo školy zverejní.
Veronika Remišová dodala, že na Ficových diskusiách nie je nikto, kto by jeho tvrdenia vyvracal alebo poskytoval študentom fakty. "Nie sme v komunizme a študenti by mali mať právo na pluralitu názorov. Keď ľudia prídu protestovať proti takémuto spôsobu diskusie, tak mladý Kaliňák ich posiela k psychológovi. Paradoxne, jediný politik, na ktorého duševné zdravie upozorňovalo 850 psychiatrov, je práve jeho šéf Robert Fico," povedala.
Zdroj: SITA.sk - Matovič: Fico ľudí najprv vyhnal do zahraničia a teraz im chce zobrať ešte aj právo rozhodnúť o osude Slovenska – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Parlamentné voľby predseda hnutia Slovensko Premiér Slovenskej republiky Voľby zo zahraničia Volebné právo
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Sedavá práca je nové fajčenie. Čo sa deje v tele, keď sa nehýbeme?
Sedavá práca je nové fajčenie. Čo sa deje v tele, keď sa nehýbeme?
<< predchádzajúci článok
Spoločnosť Henkel vstupuje do jubilejného roka 2026, výročie oslavuje aj slovenská pobočka
Spoločnosť Henkel vstupuje do jubilejného roka 2026, výročie oslavuje aj slovenská pobočka