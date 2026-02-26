|
Štvrtok 26.2.2026
Spoločnosť Henkel vstupuje do jubilejného roka 2026, výročie oslavuje aj slovenská pobočka
Spoločnosť Henkel oslavuje 150. výročie svojho založenia pod mottom "Budúcnosť? Sme pripravení!", ktoré zdôrazňuje jej priekopnícke myslenie, inovatívnosť a záväzok k ...
26.2.2026 (SITA.sk) -
Značka Henkel tento rok oslavuje veľkolepé výročie 150 rokov od svojho založenia. Za ten čas sa premenila na globálnu spoločnosť s približne 47 000 zamestnancami vo viac ako 70 krajinách. Jubilejný rok je významný aj pre Slovensko. Spoločnosť Henkel Slovensko oslávi 35 rokov, počas ktorých si medzi Slovákmi vybudovala prestížne postavenie, a to ako obľúbená značka spotrebiteľov aj v priemysle, a tiež ako atraktívny zamestnávateľ. Rok osláv uzatvára okrúhle jubileum expertného centra GBS+ Bratislava, ktoré si pripomenie 20 rokov svojej existencie.
Jubilejný rok 2026 sa v spoločnosti Henkel po celom svete nesie v duchu motta "Budúcnosť? Sme pripravení!", ktoré vyjadruje dôveru v ďalší úspešný rozvoj spoločnosti – a to aj v časoch poznačených geopolitickým napätím, technologickou transformáciou a rastúcou nestabilitou. V centre osláv stoja hodnoty, ktoré formujú spoločnosť od jej vzniku: priekopnícky duch, inovačná sila a zodpovednosť.
"150 rokov predstavuje významný míľnik v histórii spoločnosti Henkel. Symbolizuje kontinuitu, priekopníckeho ducha a odvahu neustále prehodnocovať zaužívané postupy," uviedla Dr. Simone Bagel‑Trah, predsedníčka dozornej rady a výboru akcionárov spoločnosti Henkel. "Ako rodinná firma nesieme zodpovednosť voči našim zamestnancom, spoločnosti a budúcim generáciám. Naše poslanie vyjadruje, za čím stojíme: vytvárať hodnotu a pozitívny vplyv prostredníctvom priekopníckeho a podnikateľského myslenia, vždy s ohľadom na dnešné aj budúce generácie. Ako hovoríme: priekopníci srdcom pre dobro generácií. To mi dáva veľkú dôveru pri pohľade do budúcnosti."
"Týmto výnimočným jubileom chceme potvrdiť našu dôveru vo vlastné schopnosti, našich ľudí, inovačnú silu a firemnú kultúru," dopĺňa predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel. "Pod mottom ‚Budúcnosť? Sme pripravení!‘ vstupujeme do jubilejného roka – roka, v ktorom sa s hrdosťou obzeráme späť na našu dlhoročnú históriu a zároveň s dôverou hľadíme dopredu. V centre osláv stoja naši zamestnanci na celom svete, pretože práve oni sú kľúčom k nášmu úspechu."
Spoločnosť Henkel, založená v roku 1876 v Aachene, sa z malého výrobcu pracích prostriedkov vyvinula na globálnu firmu s vedúcimi trhovými pozíciami a silnými značkami, ako sú Loctite, Persil či Schwarzkopf. Dnes dosahuje ročné tržby viac ako 21 miliárd eur a zamestnáva 47 000 ľudí po celom svete.
Na Slovensku pôsobí nepretržite od roku 1991, kedy bola založená spoločnosť Henkel-Palma, neskôr Henkel Slovensko, spol. s r. o. Postupne sa firma rozrástla z lokálneho zastúpenia na významného zamestnávateľa s viac ako 1 900 zamestnancami a plnohodnotným obchodným portfóliom pre domácich spotrebiteľov aj priemysel. V roku 2006 vzniklo v Bratislave aj centrum zdieľaných služieb, ktoré sa postupne transformovalo na Global Business Solutions+ (GBS+) Bratislava – dnes najväčšiu expertnú pobočku skupiny Henkel na svete. Táto pobočka poskytuje komplexné služby v oblasti financií, marketingu, HR, IT a ďalších funkcií vo viac než 30 jazykoch naprieč regiónmi a obchodnými divíziami Henkel.
"Tento jubilejný rok je pre nás výnimočný nielen tým, že si pripomíname 150 rokov značky Henkel, ale aj 35 rokov pôsobenia na Slovensku a 20 rokov nášho expertného centra GBS+ v Bratislave. Je to pre nás príležitosť poďakovať sa všetkým zamestnancom – minulým aj súčasným – za ich nasadenie, profesionalitu a hodnoty, ktoré denne vnášajú do svojej práce. Práve vďaka nim môžeme prinášať na trh nielen kvalitné a inovatívne produkty, ale zároveň byť silným a zodpovedným partnerom pre komunity, v ktorých pôsobíme. Veríme, že úspech firmy má zmysel len vtedy, ak ide ruka v ruke s pozitívnym vplyvom na spoločnosť a budúcnosť ďalších generácií," vysvetľuje Christian Schulz, prezident Henkel Slovensko a riaditeľ GBS+ Bratislava.
Pri príležitosti osláv pripravila spoločnosť viacero nových benefitov ako poďakovanie všetkým zamestnancom, ktorí stoja za týmito úspechmi. V rámci programu zamestnaneckých akcií ponúkne Henkel v roku 2026 jubilejný benefit vo výške 41 percent, čím umožní ešte výraznejšiu účasť na úspechu firmy. Okrem toho dostanú všetci zamestnanci na celom svete počas jubilejného roka jeden dodatočný deň dovolenky v mesiaci svojich narodenín. Zároveň sa v priebehu roka na všetkých pobočkách spoločnosti Henkel po celom svete uskutočnia špeciálne oslavy a aktivity, ktoré prepoja históriu spoločnosti s pohľadom do budúcnosti. Inak tomu nebude ani na Slovensku – spoločnosť avizuje špeciálne podujatia aj zážitkový festival pre zamestnancov a ďalšie prekvapenia.
V lokálnom prostredí spoločnosť popritom nezabúda ani na okolité komunity. V januári v mene Nadácie Henkel Slovensko vyhlásila už ôsmy ročník grantovej výzvy Henkel Slovensko seniorom. V rámci nej v tomto roku rozdelí až 62 000 eur na projekty, ktoré zmenšujú generačnú priepasť a podporujú seniorov v zariadeniach sociálnych služieb i v domácom prostredí. Tým celková podpora Nadácie za jej existenciu presiahne 400 tisíc eur.
Ďalšie informácie, obrazové materiály a digitálna časová os histórie spoločnosti Henkel sú k dispozícii tu: https://www.henkel.sk/spolocnost/150-rokov-spolocnosti-henkel.
Komplexný akademický pohľad na históriu spoločnosti prináša aj nezávislá štúdia "Henkel – Od výrobcu pracích prostriedkov ku globálnej spoločnosti" od prof. Dr. Joachima Scholtysecka. Nemecké vydanie bude publikované 30. januára 2026, anglické vydanie vyjde na jar 2026.
